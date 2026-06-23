“Tarihin en kötü hükümeti”

Recep DAL

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, Başbakan Ünal Üstel’in Türkiye’den doğal gaz getirileceğine yönelik söylemlerine tepki gösterdi. El-Sen olarak projeye karşı olmadıklarını belirten Tuğcu, “Şu anda elektrik üretimi noktasında doğal gazla işleyecek makinalar yok” diyerek mevcut altyapının buna uygun olmadığını vurguladı.

Mevcut makinelerin fuel oil ve euro dizel ile çalıştığını hatırlatan Tuğcu, bütün sistemin doğal gazla çalışacak şekilde dönüştürülmesi gerektiğini ifade ederek bunun yüksek maliyetli bir süreç olduğuna dikkat çekti. Hükümetin bu konuda herhangi bir hazırlığı bulunmadığına dikkat çeken Tuğcu, “Doğal gaz dediği seçim gazıdır” dedi.

Tuğcu, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin enerji alanındaki performansıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Üstel yönetiminin KIB-TEK’i ileriye taşımak yerine geriye götürdüğünü belirtti. “Üstel hükümeti enerji alanında tarihin en kötü hükümetidir” diyen Tuğcu, hükümeti “en beceriksiz ve basiretsiz” yönetim olarak nitelendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile gerçekleştirdikleri görüşme nedeniyle gelen eleştirilere de yanıt veren Tuğcu, Başbakan Üstel’in dört yıldır sendikanın tüm görüşme taleplerine kayıtsız kaldığını söyledi. Bu nedenle Türkiye ile KKTC arasında imzalanan mali protokolde enerjiye ilişkin maddeler bulunduğunu hatırlatan Tuğcu, diğer imzacı tarafın temsilcisi olarak Büyükelçi’den randevu talep ettiklerini belirtti.

Tuğcu, görüşmenin içeriğine de değinerek, ülkedeki enerji sorununun nedenlerini, gerekli yatırımların yapılmamasını ve KIB-TEK’in sürdürülebilir yapıya kavuşabilmesi için hazırlanan çalıştay raporunu Büyükelçi’ye aktardıklarını söyledi. Paylaşılan fotoğrafla ilgili ise Tuğcu, “Bu görüşmeyi istesek kapalı kapılar ardında da yapabilirdik” diyerek şeffaflık vurgusu yaptı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın KIB-TEK çalışanlarına yönelik açıklamalarına da yanıtlayan Tuğcu, Arıklı’nın önce kendi dönemindeki uygulamaların hesabını vermesi gerektiğini dikkat çekti. “Arıklı önce Ekonomi ve Enerji Bakanı olduğu dönemde ülkeye getirdiği korsan ve yüksek maliyetli yakıtın hesabını versin” ifadelerini kullanan Tuğcu, KIB-TEK ile AKSA arasında yapılan personel kıyaslamalarının da kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu belirtti.

“Doğal gazla işleyecek makinalar yok”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, YENİDÜZEN’e yaptığı özel açıklamalarda UBP-DP-YDP Hükümeti’nin enerji politikalarına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Başbakan Ünal Üstel’in Türkiye’den doğal gaz getirilmesine ilişkin açıklamalarını değerlendiren Tuğcu, El-Sen olarak projeye itirazlarının olmadığını ancak teknik altyapının buna uygun olmadığını dikkat çekti.

Üstel’in Türkiye’den gelecek doğal gaz için boru hattının Eylül-Ekim gibi geleceğini açıkladığını anımsatan Tuğcu, mevcut sistemin buna hazır olmadığını belirterek, “Şu anda elektrik üretimi noktasında doğal gazla işleyecek makinalar yok. Şu andaki makinalar fuel oil ve euro dizel ile çalışıyor” dedi.

“Doğal gaz değil seçim gazı”

Tüm makinelerin doğal gazla çalışacak şekilde dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Tuğcu, bunun maliyetinin çok yüksek olduğuna dikkat çekti. Hükümetin bu dönüşümle ilgili herhangi bir hazırlığı olmadığını dile geitren Tuğcu, “Bence hükümetin makinelerin dönüştürülmesi noktasında bir çalışması yok. Doğal gaz dediği seçim gazıdır” ifadelerini kullandı.

Tuğcu, Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi konusunda geçmişte de benzer vaatlerde bulunulduğunu söyleyerek, bunun mümkün olmadığını bilmelerine rağmen seçim dönemlerinde bu vaatlerin sürdürüldüğünü belirtti; gelinen noktada ise kablo ile elektrik getirme projesinin olamayacağını hükümetin de kabul ettiğini vurguladı.

“Elektrik ucuzlayacak söylemi doğru değil”

Doğal gazla elektrik üretiminin söylendiği kadar çevreci bir yatırım olmadığını kaydeden Tuğcu, fuel oile göre yalnızca belli bir oranda daha çevreci olduğunu söyledi. Başbakan Üstel’in doğal gazla birlikte elektriğin ucuzlayacağı yönündeki açıklamalarına da karşı çıkan Tuğcu, bunun doğru olmadığını dile getirdi.

“Sadece makineleri doğal gazla çalışır hale getirmek bile ciddi maliyet yaratacak. Bunlar birkaç ayda yapılacak işler değil” diyen Tuğcu, ortada bu maliyeti karşılayacak ne bir hükümet ne de mali yapı bulunduğunu söyledi. Maliyenin maaşları ödemek için bile her ay borçlandığını ifade eden Tuğcu, “Böylesi büyük bir projenin altından nasıl kalkacak? Şuursuzca bir süreç yaşıyoruz” diye konuştu.

“Santrallerde doğal gazla ilgili bir çalışma yapılmadı”

Tuğcu, sürecin teknik ayağında bulunan çalışanlar olarak bu projeyle ilgili kendileriyle hiçbir şey konuşulmadığını belirterek, Teknecik Elektrik Santrali ve Kalecik Kombine Çevrim Akaryakıt Enerji Santrali’nde de bununla ilgili herhangi bir çalışma yapılmadığını kaydetti.

Öte yandan yeni makine alımı için ihaleye çıkıldığını ifade eden Tuğcu, bu ihalenin teknik şartnamesinde ve finans kısmında ciddi sıkıntılar olduğunu söyledi. İhalenin 3 yıl önceki fiyatlar baz alınarak hazırlandığını belirten Tuğcu, bunun yanlış olduğunu vurguladı.

“Makinelerin, kurulumun ve işçiliğin fiyatları değişti” diyen Tuğcu, teslim süresiyle ilgili de gerçekçi olmayan bir tablo çizildiğini ifade etti. Dünyada bu makineleri üreten yalnızca üç firma bulunduğunu ve yetkililerle görüştüğünü belirten Tuğcu, “Hepsi, bu makinelerin 3 yıldan erken bir sürede teslim edilemeyeceğini söyledi” açıklamasında bulundu.

Bu nedenle 18 ay olarak belirlenen teslim süresinin gerçekçi olmadığını vurgulayan Tuğcu, bu şartlar altında ihaleye hiçbir firmanın teklif vermeyeceğini söyledi. Üstel’in de bunu bildiğine dikkat çeken Tuğcu, burada farklı bir amaç olduğuna vurgu yaptı.

“Üstel her zamanki gibi halka yalan söyleyecek”

Tuğcu, “Üstel her zaman olduğu gibi ‘ihaleye çıktım ama kimse teklif vermedi’ diyerek halka yalan söyleyecek. Bir şeyler denemiş fakat olmamış gibi bir imaj çizecek. Asıl gerçeklerden bahsetmeyecek” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile yaptıkları görüşme ve sonrasında paylaşılan fotoğraf nedeniyle eleştirildiklerini de anlatan Tuğcu, öncelikle dört yıldır Başbakan Ünal Üstel’in tüm görüşme taleplerine kayıtsız kaldığını söyledi.

Tuğcu, bu sıkıntıyı yalnızca El-Sen’in değil, tüm sendika ve sivil toplum örgütlerinin yaşadığını belirterek, Üstel’in toplumdan tamamen koptuğunu kaydetti.

“KKTC hükümeti mali protokolle ilgili bizimle görüşmediği için elçiden bilgi aldık”

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan mali protokolde enerjiyle ilgili maddeler bulunduğunu anımsatan Tuğcu, Üstel’in Başbakan olduğu KKTC hükümeti kendileriyle görüşmediği için diğer imzacı taraf olan Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi’nden randevu talep ettiklerini ve görüşmenin bu nedenle gerçekleştiğini ifade etti; “Elçiden protokole ilişkin bilgi aldık” ifadelerini kullandı.

Tuğcu, görüşmede ülkedeki enerji sorununun nedenlerini, gerekli yatırımların yapılmamasını ve KIB-TEK’in sürdürülebilir yapıya kavuşabilmesi için düzenledikleri çalıştay raporunu ele aldıklarını belirterek, “Bir çalışanın gözünden düşünce ve görüşlerimizi aktarma fırsatı bulduk” diye konuştu.

Fotoğrafı da kendilerinin çekip basınla paylaştığını söyleyen Tuğcu, bunun tamamen şeffaflık ilkesi gereği yapıldığını vurguladı.

Tuğcu, “Bu görüşmeyi istesek kapalı kapılar ardında da yapabilirdik. Öyle olsaydı kimse duymazdı. Fakat biz mevcut El-Sen Yönetimi olarak görevde olduğumuz 4 yıl boyunca kamuoyuna, basına ve halkımıza şeffaf olduk” diyerek, konuya ilişkin durumun bundan ibaret olduğunu ifade etti.

“Üstel hükümeti enerji alanında tarihin en kötü hükümetidir”

Ünal Üstel hükümetine yönelik eleştirilerini sürdüren Tuğcu, “Üstel hükümeti enerji alanında tarihin en kötü hükümetidir” açıklamasında bulundu.

Tuğcu, “Bırakın yatırım yapmayı, Üstel göreve geldiğinden beri KIB-TEK’in bütün olarak geriye gitti. En beceriksiz ve basiretsiz hükümet bunlar” dedi.

Üstel’in aynı zamanda UBP’nin başına gelen en büyük felaket olduğunu ifade eden Tuğcu, daha kötü bir başkan ve genel başkan olmadığını söyledi.

Eylemler sürecek

Sendikalar olarak UBP-DP-YDP Hükümeti’nin istifasına yönelik eylemlerinin devam ettiğini belirten Tuğcu, dün Başbakanlık önünde basın bildirisi okundu.

Tuğcu, hükümetin bu tepkileri dikkate alacağına inanmadığını söyleyerek, buna rağmen kayıtsız kalmamak adına meydanda olacaklarını belirtti.

Toplumdan kopuk bir hükümet yapısı olduğuna vurgu yapan Tuğcu, mücadelelerinin buna yönelik süreceğini söyledi. En kötü senaryoda bile altı ay sonra seçim olacağını ifade eden Tuğcu, bu seçimde toplumun mevcut yönetimden kurtulacağına inandığını dile getirdi.

Tuğcu, toplumun her şeyin farkında olduğunu, 18 Ekim’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Ersin Tatar’ın yeniden seçmeyerek bu farkındalığın ortaya konduğunu söyledi.

“Arıklı önce korsan ve yüksek maliyetli yakıtın hesabını versin”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın KIB-TEK çalışanlarına yönelik yaptığı açıklamalara da yanıt veren Tuğcu, Arıklı’nın önce Ekonomi ve Enerji Bakanı olduğu dönemde ülkeye getirdiği korsan ve yüksek maliyetli yakıtın hesabını vermesi gerektiğini söyledi.

Tuğcu, ayrıca Arıklı’nın KIB-TEK Yönetim Kurulu kararı olmadan ihalesiz şekilde 2 milyon TL’ye mal olan beton dökme işleminin de açıklanması gerektiğini belirtti.

Arıklı’nın KIB-TEK ile AKSA’yı maaşlar ve personel sayısı bakımından karşılaştırmasına da tepki gösteren Tuğcu, bunun kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğuna dikkat çekti.

“AKSA 8, KIB-TEK 17 makine çalıştırıyor”

“AKSA Kalecik’te tek modelde 8 makine işletiyor ve 110 personel çalıştırıyor. KIB-TEK ise Teknecik’te 160 kişiyle 3 farklı modelde 17 makine çalıştırıyor” diyen Tuğcu, bakım atölyelerindeki çalışanların da bu rakama dahil olduğunu söyledi.

Tuğcu, KIB-TEK bünyesinde Teknecik’teki 160 çalışanla birlikte toplam 635 personel bulunduğunu ifade ederek, bu personelin yalnızca üretim değil, iletim ve dağıtım hizmetlerini de yürüttüğünü belirtti.

“KIB-TEK’te olması gerekenden fazla çalışan varmış gibi algı yaratmanın anlamı yok”

“AKSA sadece işin üretim bacağında var. İletimi ve dağıtımı da KIB-TEK çalışanları yapıyor” ifadelerini kıllanan Tuğcu, kurumda olması gerekenden fazla çalışan varmış gibi bir algı yaratılmasının hiçbir anlamı olmadığını kaydetti.

Tuğcu, KIB-TEK çalışanlarının Yeşilırmak’tan Zafer Burnu’na kadar tüm ülkeye elektrik götürdüğüne dikkat çekerek, “Mağusa Belediyesi’nin çalışan sayısı, KIBTEK’in ada geneli hizmet veren personel sayısıyla aynı. Bu örnek bence konuyu özetlemiştir” dedi.