Akansoy, “İsviçre Deneyimi ve Yeniden Birleşmiş Bir Kıbrıs İçin Perspektifler” panelinde konuşacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Grup Başkanvekili Asım Akansoy, “İsviçre Deneyimi ve Yeniden Birleşmiş Bir Kıbrıs İçin Perspektifler” paneline konuşmacı olarak katılacak. Akansoy, panelde İsviçre deneyiminden çıkarılabilecek dersler ve bunların Kıbrıs sorununun çözüm perspektiflerine katkıları üzerine değerlendirmelerde bulunacak.

Etkinlik, bugün saat 18.30’da, Lefkoşa’daki Ara Bölge yakınında bulunan Goethe Enstitüsü’nde gerçekleştirilecek.

Panel, Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, Kıbrıs’taki İsviçre Büyükelçiliği iş birliğiyle, İsviçre’nin federal yönetim deneyimi ve bu deneyimin dilsel, kültürel ve bölgesel çeşitliliğin yönetimi konusunda Kıbrıs’a sunabileceği dersler üzerine kamuya açık iki toplumlu olarak düzenlenecek. Etkinlikte, ana konuşmacı Kıbrıs’taki İsviçre Büyükelçisi Christoph Burgener olacak. CTP Grup Başkanvekili Akansoy ile birlikte AKEL Kıbrıs Sorunu Bürosu üyesi Yeniden Yakınlaşma Bürosu Sorumlusu İllias Dimitriou da yer alacak.