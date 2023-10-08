UKÜ “Yenilenebilir Enerji ile Yazını Yenile” aktivitesine katılan öğrencilere sertifikaları verildi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Programı öğretim üyeleri Doç. Dr. Keyvan Bahlouli ve Yrd. Doç. Dr. Neyre Tekbıyık Ersoy tarafından oluşturulan ve koordine edilen sürdürülebilir Enerji Projeleri (SCAP: Sustainable Capstone Projects) programına katılan öğrencilere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

“Yenilenebilir Enerji ile Yazını Yenile (Renew Your Summer with Renewables) (RYS-RE)” temasıyla 2023-2024 yaz döneminde gerçekleştirilen etkinlik, yaz döneminde adada kalan öğrencilerin zamanlarını daha verimli ve daha aktif geçirmeleri amacıyla organize edildi.

Proje koordinatörlerinden Bahlouli, aktivitede farklı Mühendislik bölümlerinden gelen öğrencilerin yer aldığını belirterek, katılımcıların aktivitede SCAP programının doğasına uygun olarak elektronik, mekanik, plastik, vb. atık malzemeleri kullanarak projeler tasarladıklarını ifade etti.

Aktivitenin, UKÜ Mühendislik Fakültesi, Kampüs Müdürlüğü ile Proje ve Teknik İşler Müdürlüğü’nün desteğiyle yürütüldüğünü kaydeden Bahlouli, aktivitenin sonucunda güneş, rüzgâr, su, vb. kaynaklarla çalışan prototip projeler üretildiğinin de altını çizdi.

Ersoy ise yaptığı açıklamada, RYS-RE aktivitesi özelinde “Öğrenci Akademisi” adı altında yeni bir uygulama başlattıklarını ve bu uygulamanın farklı mühendislik alanlarındaki yazılımlar konusunda öğrenciler arasında bilgi alışverişi yapılmasına olanak sağladığını ifade etti.

Hem 2022-2023 bahar döneminde hem de 2022-2023 yaz döneminde SCAP programı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili, öğrencilerden çok olumlu geribildirimler aldıklarını söyleyen Ersoy, “Öğrenciler genel olarak takım çalışmasını daha iyi öğrendiklerini, grupların farklı disiplinlerden gelen öğrencilerden oluşması sebebiyle karşılarına çıkan problemlere daha yaratıcı çözümler bulabildiklerini, farklı yenilenebilir enerji kaynakları hakkında farkındalıklarının arttığını ve pratik çalışmalar yapma fırsatı bulduklarını aktardılar” dedi.

Ersoy, programın öğrenciler üzerinde çok olumlu yansımaları olduğunu, bu nedenle Doç. Dr. Bahlouli ile birlikte, SCAP programını 2023-2024 Güz döneminde de sürdürmeyi planladıklarını bildirdi.