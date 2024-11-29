UKÜ ve Medi Foundation arasında işbirliği protokolü imzalandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ve Medi Foundation, ortak projeler geliştirmek ve öğrencilere psikolojik, sosyal ve hukuksal destek sağlamak amacıyla önemli bir iş birliği protokolü imzaladı. Bu protokol, her iki kurumun güçlerini birleştirerek, topluma katkı sağlayacak projeler üretmeyi ve öğrencilere çeşitli destek hizmetleri sunmayı hedefliyor.

UKÜ Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, Medi Foundation Kurucu Direktörü İsmet Koldaş Medi, UKÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Erkay Özgör, Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi Müdürü Gamze Atay, Medi Foundation’dan Avukat Nevin Ersoy ve Avukat Melek Mestan katıldılar.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, üniversite olarak kurum ve kuruluşlarla iş birliklerine büyük önem verdiklerini belirterek, amaçlarının UKÜ’nün sahip olduğu bilimsel bilgi birikimini kampüs dışına aktararak topluma hizmet etmek olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Nadiri, UKÜ’nün farklı alanlarda uzmanlaşmış akademik kadrosu ve araştırmacılarıyla var olan bilgi birikimini topluma aktarmanın yanı sıra, iş birliği yapılan kurum ve kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen projelerin bulunduğunu ifade etti. Bu sayede, UKÜ’deki bilim insanlarına araştırma imkânı sunulduğunu ve öğrencilerin de uygulama yaparak öğrenme fırsatları yakaladıklarını belirtti.

Nadiri, Medi Foundation ile imzalanan protokol ile mevcut iş birliğinin daha da geliştirileceğini ve yeni projelerin hayata geçirilmesiyle bilimsel, uygulamalı ve toplumsal kazanımlar elde edileceğini vurguladı. Söz konusu iş birliğinin her iki kuruma da fayda sağlayacağına inandığını belirterek, iş birliğinin hayırlı olmasını diledi.

Medi Foundation Kurucu Direktörü İsmet Koldaş Medi, imza töreninde, UKÜ ile yaklaşık dört yıldır süregelen iş birliğine değinerek, imzalanan protokol ile süregelen ortak projelerin devam ettirileceğini ifade etti. Medi, UKÜ gibi ülkeye değer katan bir kurumla iş birliği yapmanın önemine dikkat çekerek, “Prestijli kurumlarla iş birliği yapmak ve karşılıklı projeler geliştirmek, bizim için çok önemli bir değerdir.” dedi. Ayrıca, akademik camiadaki isimlerle iş birliği yapmanın kendilerini daha da güçlendirdiğini ve geliştirdiğini vurgulayan Medi, “Öğrenciler özelinde gençlere ulaşabileceğimiz kapsamlı projeleri alanında uzman hocalarımız ve gönüllülerle gerçekleştirecek olmak bizim için çok olumlu ve ivme kazandıran bir değer.” ifadesini kullandı.