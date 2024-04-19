UKÜ Tiyatro Kulübü'nden önemli adım: "Hayallerle Yaşayanı Gerçekler Üzer"

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tiyatro Kulübü, 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi'nde, seyirciyi kahkahalara boğan ve düşündüren bir deneyim sunarak sahne sanatında önemli bir adım attı.

"Hayallerle Yaşayanı Gerçekler Üzer" adlı absürt komedi oyunu, kulübün başarılı ekibi tarafından titizlikle hazırlandı ve Levent Kindergarden’da sahnelendi.

Tiyatro Kulübü Başkanı Gökberk Mutlu oyun için hazırlık sürecinin Aralık ayında başladığını belirterek, oyunun sahnelenmesine kadar geçen süre boyunca ekibin büyük bir özveri ve tutkuyla çalıştığını belirtti.

Hazırlıkların okuma provası, sahne provası ve çeşitli geliştirici atölyelerle desteklendiğini de aktaran Mutlu, “Oyunun seyirci karşısına çıkması için gerekli olan her detayı ekip olarak incelikle düşündük” şeklinde konuştu.

Mutlu, oyunun en dikkate değer özelliğinin senaryosunun yönetmen Mehmet Can Perk tarafından özgün bir şekilde kaleme alınmış olması olduğunu belirterek, bu durumun oyunun içerdiği hikâyenin, seyircilerin duygusal dünyalarına dokunacak şekilde özelleştirilmesine olanak sağladığını kaydetti.

Tiyatronun insanı, insana, insanla ve insanca anlatma sanatı olarak kabul edildiğini söyleyen Mutlu, “Bu oyunda bu temel ilkeyi titizlikle işledik” dedi.

Yönetmen Perk ise "İzahı olmayan şeylerin mizahı olur" düşüncesini esas alarak, absürt komedinin derinliklerine inerek seyircilere unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçladıklarını da söyleyerek, “Karakterlerin gülünç hikayeleri ve absürt durumları izleyicilerin hem gülmelerini hem de düşünmelerini sağladı” ifadesini kullandı.