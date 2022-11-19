UKÜ Tıp Fakültesi’ne Türk Radyoloji Derneği’nden birincilik

Türk Radyoloji Derneği tarafından her yıl Antalya’da geleneksel olarak düzenlenen Ulusal radyoloji Kongresi’nde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özüm Tunçyürek “İleus olgularında yapay zekâ desteği” isimli projesi ile birinci geldi.

Bu yıl 43’üncü Radyoloji Kongresi’nin ana teması Geriatri olgularında radyolojik görüntülenme olarak belirlendi. Önemli radyoloji konularının tartışıldığı kongrede aynı zamanda “Yapay Zekâ İnovasyon Yarışması” düzenlendi.

On iki finalist arasından birinciliğe laik görülen UKÜ Tıp Fakültesi Radyoloji AD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tunçyürek, kongreye ayrıca dört konuşması ile de katkıda bulundu.

İleusun yani bağırsak tıkanıklığının, özellikle yaş almış olgularda bağırsak düğümlenmesi adıyla tarif edildiğini, karın ağrısı ve kusma şikayetleri oluşturan, sıkça görülen bir sağlık sorunu olduğunu açıklayan Tunçyürek, “Tanısının konması için bilgisayarlı tomografi tetkiki gerekiyor. Zaman zaman bu tetkikteki ipuçları radyoloji uzman doktoru tarafından gözden kaçabilmektedir. Ancak, gözden kaçma ihtimali olan bu ipuçlarınının yapay zeka ile radyoloğun bulmasını kolaylaştıracaktır” dedi.

Doç. Dr. Tunçyürek, yapay zekânın günümüzde birçok alanda insana yardımcı olduğuna dikkat çekerek, artan nüfus nedeniyle radyoloji uzman doktorlarının da iş yüklerinin arttığını ve buna bağlı olarak tanılarını koyma noktasında yoğunluk nedeniyle doğru tanıyı koymada zorluklar yaşayabildiklerini kaydetti.

Yapak zekânın aslında radyoloji uzmanının iş yükünü azaltma konusunda yardımcı olduğunu vurgulayan Tunçyürek, “Yapay zekâ özellikle sık görülen radyolojik işaretlerini seçerek doktorların işini kolaylaştırıyor” dedi.