UKÜ, THE Dünya Üniversiteler Sıralamasında 601-800 bandında yer aldı

Her yıl dünyanın en iyi üniversitelerinin listesini yayınlayan İngiltere merkezli Times Higher Education (THE) 2025 yılı üniversite sıralamalarını açıkladı. THE’nin 2025 yılı sıralamalarına göre Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 601-800 bandında yer aldı.

UKÜ’nün eğitim ve araştırma konularında sürekli gelişim ve kalite odaklı çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini aktaran UKÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Asil Azimli dünya genelinde yaklaşık 25 bin üniversite bulunduğunu vurgulayarak 2025 THE’nin sıralamasında yer bulmayı hak eden 2092 seçkin üniversite arasında UKÜ’nün 601-800 bandında yer aldığını açıkladı.

Eğitim ve araştırma konularının yanı sıra hayata geçirdiği teknoloji odaklı yatırımların ve kampüs genelinde uyguladığı sürdürülebilirlik projelerinde önemli başarılarının elde edildiğini ve bunların sonucu olarak THE Etki listesinde ‘Erişilebilen ve Temiz Enerji’ konusunda UKÜ’nün dünya genelinde 45., farklı bir değerlendirme kurumu olan UI Greenmetric sıralamasına göre ise dünya genelinde 69. Sırada yer alındığını kaydetti. Azimli açıklmalarında, “Kalite odaklı eğitim ve araştırma faaliyetlerine ek olarak üniversitelerin sorumlulukları olan sosyal ve çevresel etkilerin önemini gözeterek çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Bu konulara merak duyan her bireye, işletmeye ve kuruma UKÜ’nün kapılarının açık olduğunu belirten Azimli, üniversitelerin bilgi birkiminin topluma etkin şekilde aktarılabilmesinin öneminin altını çizdi.

Azimli açıklamasında, UKÜ ailesinin yoğun bir şekilde çalışıldığını belirterek, “Üniversitemizin bulunduğu noktaya gelmesinde katkı sağlayan tüm akademik ve yönetsel çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi