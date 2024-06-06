UKÜ Startup Stüdyo hayata geçti

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) bünyesinde oluşturulan Startup Stüdyo’nun tanıtım gecesi dev bir organizasyonla gerçekleştirildi. Yenilikçi ve yaratıcı fikir sahiplerinin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için oluşturulan Startup Stüdyo’nun tanıtım gecesinde farklı ülkelerden gelen birçok başarılı girişimci – melek yatırımcı- ve görsel performanslar yer aldı.

UKÜ Açık Hava Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde UKÜ Startup CEO’su Garip yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs'ta kendi girişim stüdyosunu başlatan ilk üniversite olduklarının altını çizdi.

Garip, fikirleri ile başvuranlara rehberlik yapacaklarını ve söz konusu fikirleri yatırımcıya hazır hale getirebileceklerini aktararak, Startup Stüdyo’da fikir sahiplerine uluslararası ve ulusal yatırımcı ağına erişim, müşterilere tanıtım, mali ve hukuki yardım, pazarlama, vb. konularında destek olabileceklerini açıkladı.

Girişimci fikirleri Minimum Uygulanabilir Ürün (MVP) haline getirmek için yatırım yapabileceklerini de işaret eden Garip, “Bu yatırım 1.000 $ ile 100.000 $ arasında olabilir ve her zaman işinizin çoğunluk hissedarı da olmanızı sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Garip, Startup Stüdyo’nun Kuzey Kıbrıs'ta vatandaş, yasal ikamet eden veya öğrenci olan herkese açık olduğunu belirterek, başka herhangi bir üniversitede eğitim alan öğrencilerin de başvuruda bulunabileceklerine dikkat çekti.

Fikirleri ile stüdyoya kabul edilen UKÜ’lü öğrencilerin ise hem fikirlerine yatırım yapılacağını hem de eğitim, konaklama ve geçim masraflarının Stüdyo tarafından mezun olana kadar karşılanacağını açıklayan Garip, başka bir üniversitede akademisyen ya da başka bir şirkette iş insanı (ABD, Afrika, AB, herhangi bir yer) olan kişilerin de bir girişime mentorluk veya danışmanlık yapabileceklerini söyledi.

Açılışta konuşan Kıbrıslı Türk girişimci Ahmet Bilgen de kendi girişimcilik tecrübelerinden bahsederek, eğitimi sonrasında 3 kez şirket iflası yaşadıklarını ancak bu olumsuzluklara rağmen yolculuğunu sürdürdüğünü aktardı. Bugün Kıbrıs'ta Caretta Robotics ve İstanbul'da Trendbox'un Yönetim Kurulu Başkanı ve melek yatırımcısı olduğunu kaydeden Bilgen, “Şirketlerim 15'ten fazla yatırım turunda 45 milyon dolardan fazla para topladı. UKÜ Startup Stüdyo girişimlerine elimden gelen desteği vereceğim” dedi

İrlanda’dan etkinliğe katılan Diane Roberts ise HBAN'in Ulusal Direktörü olarak İrlanda genelinde melek yatırım sendikalarının kurulmasına yardımcı olduğunu belirterek, hızlandırıcı programlara liderlik ederek yüzlerce şirketin sermaye toplamasına ve iş yaratmasına destek olduğunu söyledi. Roberts, son 25 yılda İrlanda’nın dünya çapında startuplar için parlayan bir örnek olduğunu söyleyerek, “İrlanda, startup alanında Batı Avrupa'da 9. sırada yer alıyor” dedi.

Etkinliğe çevrimiçi olarak Estonya’dan katılan AI uzmanı Shahab Anbarjafari ise yapay zeka ve gen yapay zeka konularında şirketlere liderlik yaptığını, Finlandiya, İskandinavya ve Japonya merkezli birçok şirketle çalıştığını aktardı.