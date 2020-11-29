UKÜ-SEM “Web Uygulamaları İçin Yazılım Geliştirme Eğitimi” düzenliyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (UKÜ-SEM) yeni bir eğitim programı ile 2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde eğitimlerine devam ediyor.

UKÜSEM, LinkedIn ile Forbes gibi kaynakların da belirttiği gibi ve tüm dünyada çok fazla ihtiyaç duyulan yazılım geliştiriciler yetiştirmek için “Web Uygulamaları İçin Yazılım Geliştirme Eğitimi” sertifika programı başlattı.

UKUSEM’den verilen bilgiye göre sertifika programı 14 Aralık 2020 tarihinde çevirim içi (online) olarak başlayacak ve hafta içi her günü 17:00–19:00 ile Cumartesi günleri 11:00–13:00 saatleri arasında uzaktan eğitim yöntemi ile Türkçe olarak gerçekleşecek.

Toplam 115 saatten oluşan sertifika programı; Programlamaya giriş / PHP ile programlama (20 saat), Web için önyüz (UI/UX) geliştirme (20 saat), Veri tabanı tasarım ve programlama (20 saat), Laravel ile uygulama geliştirme (20 saat), Yazılım projesi yönetimi (15 saat), Proje geliştirme (20 saat) şeklinde 6 modülden oluşacak.

İlgili modüllerin tümüne katılan ve Proje Geliştirme Modülünde verilecek projeyi başarıyla tamamlayan katılımcılara, başarı sertifikası; derslerin tümüne katılan katılımcılara ise katılımcı sertifikası verilecek.

UKÜ-SEM Başkanı Doç. Dr. Ahmet Adalıer: “Hedefimiz toplumun sürekli eğitim konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak.

UKÜ-SEM Başkanı Doç. Dr. Ahmet Adalıer, yeni açılacak sertifika programları yanı sıra dönem içerisinde de kısa süreli sertifika programlarının gerçekleştirileceği bilgisini verdi.

UKÜ-SEM’in alanında uzman ve deneyimli bir akademik kadroya sahip olduğuna dikkat çeken Adalıer, Merkez olarak toplumun sürekli eğitim konusundaki ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladıklarını kaydetti.

Doç. Dr. Adalıer, UKÜ-SEM olarak düzenledikleri sertifika programları ile bireylerin hızla değişen dünya koşullarında başarıya ulaşmalarına yardımcı olmaya çalıştıklarını da ifade etti.

UKÜSEM tarafından düzenlenecek “Web Uygulamaları İçin Yazılım Geliştirme Eğitimi” sertifika programı konusunda detaylı bilgi almak isteyenler, 671 1111 (dahili 2301) numaralı telefondan ve/veya ukusem@ciu.edu.tr elektronik posta adresinden merkeze ulaşabilirler.