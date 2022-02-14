UKÜ Müzik Kulübü üyelerine piyano dersleri vermeye başladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi bünyesinde yer alan Sosyal Etkinlikler ve Kulüpler Koordinatörlüğü’ne bağlı Müzik Kulübü tarafından üyelerine yönelik piyano dersleri verilmeye başlandı.

Müzik Kulübü Başkanı Janberk Cicu, kulüplerinin üye sayısının her geçen gün arttığını ifade ederek, kulübün amacının bir tek performans gerçekleştirmek olmadığını aynı zamanda eğitimler, uzman ve sanatçı konuk davetleri yanı sıra atölye çalışmaları da gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

Müzik Kulübü Başkan Yardımcısı Ozan Kılavuz ise özellikle sömestr tatilini iyi değerlendirmek istediklerini aktararak, ara tatil itibarı ile üyelerimize yönelik piyano dersleri vermeye başladık” şeklinde konuştu.

Piyano derslerinin aynı zamanda kulüp üyesi de olan Alexander Bold ve Ömer Olgacer tarafından verildiğini dile getiren Kılavuz, derslerin kampüs içerisinde ve haftada üç gün olarak verilmeye devam ettiğini kaydetti.

UKÜ Sosyal Etkinlikler ve Kulüpler Koordinatörü Selen Akün Kalaycı da Müzik Kulübü’nün üniversitenin en eski ve önde gelen kulüplerinden bir olduğunu belirterek, “Kulüplerimiz bünyesinde çok değerli ve yetenekli öğrencilerimiz var. Alanlarında uzman öğrencilerimizin bilgi ve deneyimlerini arkadaşları ile paylaşmak istemeleri bizleri çok mutlu etti” dedi.

Atölye çalışmalarına farklı enstrümanlarla devam ettirmeyi planladıklarını de dile getiren Kalaycı, “Kulüpler bünyesinde birçok farklı ülkeden öğrencilerimiz bir araya geliyor. Özelikle müzik kulübünün farklı ülkelerden üyeleri var. Onların kültürel müzikleri ve enstrümanlarını dâhil ederek farklı etkinlikler düzenleyeceğiz” bilgisini paylaştı.