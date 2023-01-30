UKÜ Mezunları ile büyümeye devam ediyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni 2-3 Şubat tarihlerinde düzenleniyor.

Kurulduğu 1997 yılından bu yana donanımlı, alanında uzman mezunlar veren UKÜ, 24. Mezuniyet Töreni’ni gerçekleştirecek.

UKÜ Çevik Uraz Merkezi konferans salonunda düzenlenecek tören İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunun gerçkeleştirilmesi sonrasında mezun öğrenciler adına öğrencilerin konuşmaları ve UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri’nin açılış konuşmasıyla devam edecek.

UKÜ Güz Dönemi Mezuniyet Töreni’nin ilk günkü 1’inci oturumunda Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü mezunlarına belgeleri verilerek, 2’inci oturumda ise sırasıyla Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi mezunlarına belgeleri takdim edilecek.

Törenin ikinci günkü 1’inci oturumunda ise sırasıyla Mühendislik Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu yer alırken, 2’inci oturumda da Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu mezunları belgelerini alacaklar.

Güz dönemi mezunlarının diplomalarının verilmesi sonrasında kep atma töreni ve toplu fotoğraf çekimi ile etkinlik son bulacak. Töreni takip etmek isteyenler aşağıdaki linkten oturumları canlı olarak izleyebilecekler: https://www.youtube.com/@ciutv