UKÜ Mezuniyet Töreni yarın gerçekleştiriliyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 2022-23 Akademik Yılı Bahar dönemi mezuniyet töreni yarın gerçekleştiriliyor.

Kurulduğu günden bu yana kaliteli eğitim anlayışıyla öne çıkan ve birçok alanda akademik başarılara imza atan UKÜ, 2022-23 Akademik Yılı Bahar döneminde 1500’ün üzerinde öğrenci diploma gururunu taşıyor.

Mezun öğrenciler ve aileleri yanı sıra üst düzey devlet yetkililerinin de katılacağı 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni, UKÜ Açık Hava Performans Sanatları Merkezi’nde (Amfi Tiyatro) saat 19:30’da başlayacak.

Törende Eczacılık, Eğitim, Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakülteleri ile Turizm Otel İşletmeciliği, Sağlık Bilimleri, Uygulamalı Bilimler, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okullarından lisans, Adalet, Sağlık Bilimleri ve Meslek Yüksek okullarından önlisans, Lisansüstü Eğitim–Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nden de yüksek lisans ve doktora olmak üzere 1500’ün üzerinde öğrenci mezuniyet coşkusunu yaşacak.

Protokol konuşmaları ile başlayacak törende, mezun öğrenciler adına yapılacak Türkçe ve İngilizce dilindeki konuşmalar; Uluslararası Koro’nun konseri ile devam edecek. Tören, mezun olan öğrencilere belgelerinin verilmesi ve kep atma merasimi ile son bulacak.