UKÜ mezuniyet töreni düzenlendi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), 2025-2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni düzenlendi. Törende 2 bin 500 öğrenci mezuniyet belgesi aldı.

UKÜ Açık Hava Performans Sanatları Merkezi'nde yer alan törende ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarından mezun olan öğrenciler mezuniyet belgelerini aldı.

Törende bu yıl ilk kez kullanılan yapay zekâ destekli dijital sahne yönetim sistemi sayesinde mezunların isimleri kendi dillerindeki doğru telaffuzlarıyla okundu.

Çelebi: 2 bin 500 öğrenciyi mezun etmenin mutluluğunu yaşıyoruz

Törenin açılış konuşmasını yapan UKÜ Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi mezuniyetin yalnızca akademik bir başarı değil, emek, sabır ve kararlılıkla geçen uzun bir yolculuğun sonucu olduğunu ifade etti.

Bu dönem 2 bin 500 öğrenciyi mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çelebi, yıl genelinde mezun edilen öğrenci sayısının yaklaşık 3 bin 500'e ulaştığını söyledi.

Konuşmasında üniversitenin bu hafta açıklanan Times Higher Education Sustainability Impact Ratings 2026 sonuçlarında sürdürülebilirlik ve toplumsal etki alanında başarılı olduğunu belirten Çelebi, elde edilen sonuçların UKÜ'nün yalnızca akademik üretim gücünü değil, topluma ve geleceğe katkı sağlayan vizyonunu da ortaya koyduğunu belirtti.

Çelebi, günümüz dünyasında yapay zekâ ve teknolojik dönüşümün çalışma hayatını yeniden şekillendirdiğini ifade ederek, farklı disiplinleri bir araya getirebilen, etik değerlere bağlı kalan ve yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen bireylerin geleceğin liderleri olacağını söyledi.

Mezunlara hedeflerinden vazgeçmemeleri çağrısında bulunan Çelebi, "Geleceği bekleyen insanlar olmayın; geleceği şekillendiren ve geleceğe yön veren insanlar olun." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Hocanın: 200 binden fazla mezun dünyanın farklı ülkerinde Kuzey Kıbrıs’ı temsil ediyor

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın ise mezunların nitelikli bir eğitim alarak mezun olduklarını belirtti.

Mezunlara etik değerlere bağlı kalmaları, girişimci bir bakış açısıyla hareket etmeleri ve farklı kültürlerle bir arada edindikleri uluslararası deneyimin değerini unutmamaları tavsiyesinde bulunan Hocanın, üniversiteleriyle bağlarını sürdürmelerinin önemine dikkat çekti.

KKTC yükseköğretim sisteminin bugün 23 üniversite, 100 bini aşkın öğrenci ve 5 bin 300 akademik personelden oluşan güçlü bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Hocanın, bugüne kadar 200 binden fazla mezunun dünyanın farklı ülkelerinde Kuzey Kıbrıs'ı başarıyla temsil ettiğini vurguladı.

Mezuniyet belgelerinin takdim edilmesinin ardından öğrenciler, geleneksel kep atma seremonisiyle mezuniyet coşkusunu yaşadı. Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.