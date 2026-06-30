BAY-SEN: "Çalışanların hakları güvence altına alınacak"

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN), Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (Değişiklik) Yasa’nın Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Sendika Başkanı Salih Sakallı, BRTK yasasının kabul edilmesiyle “yıllardır iş güvencesinden ve birçok haktan yoksun şekilde kurumda görev yapan çalışanların haklarının 33 yıl sonra güvence altına alacağını” belirtti.

“Sendika olarak, tüm paydaşlarla, ortak akıl ve uyum içerisinde yürütülen komite çalışmalarına dahil olarak geç de olsa yasanın geçirilmesine katkı koydu” diyen Sakallı, bu süreçte, taleplerinden geri adım atmadıklarını, emekçilerin haklarının korunması ve ilerletilmesi için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Sakallı, yasanın geçirilmesi için irade ve kararlılık ortaya koyan başta Başbakan Ünal Üstel olmak üzere hükümet ortaklarına, Cumhuriyetçi Türk Partisi başkan ve milletvekillerine, yasaya olumlu oy veren bağımsız milletvekillerine teşekkür etti.

Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek olan yasanın uygulanmasıyla ilgili çalışmaları da sendika olarak yakından takip edeceklerini belirten Sakallı, “Geç gelen adaletin yerini tam olarak bulması için bıkmadan usanmadan çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Yasanın kurumun yapısına ve sunulan hizmetlerin niteliğine olumlu katkı yapacağına inanç belirten Sakallı, “Yasanın, BRT’ye özveri ile emek veren tüm çalışanlara hayırlı olmasını dileriz. Bundan sonraki süreçlerde haklarımızı korumak ve ilerletmek için de dayanışma içerisinde mücadele etmeye devam edeceğiz.“ ifadelerini kullandı.