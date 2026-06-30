ATO heyetinden KTSO'ya ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kıbrıs’ın kuzeyindeki temasları kapsamında Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamacıoğlu'nu ziyaret etti.

KTSO’dan verilen bilgiye göre, ATO heyetinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz ile Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Ahmet Akça, Ali İhsan Güçlü ve Ömer Çağlar Yılmaz yer aldı.

Görüşmeye KTSO’dan Asbaşkanlar Sercan Görgüner Bahçeci ve Abdullah Emirzadeoğluları, Yönetim Kurulu Sekreteri Yeşim Çıraklı Direl, Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Oral, Hüseyin Ciddi, Halil Onalt, Tuygun Töre, Enes Teke ve Efe Özman ile Genel Sekreter Erçin Tekakpınar katıldı.

İş birliği ve ekonomik ilişkiler ele alındı

Ziyarette, Türkiye ile Kıbrıs’ın kuzeyi arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulurken, iki kurum arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda değerlendirmeler yapıldı.

Görüşmede Kamacıoğlu ile Baran, iki kurum arasındaki dostluk ve iş birliğinin simgesi olarak birbirlerine anı hediyeleri takdim etti.