UKÜ KARÜM, Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez botanik orijini harnıp olan bal tespit etti

Doğu Akdeniz ve Orta Doğu ülkelerinin bazılarında üretilen ve botanik orijin tespiti ile tüketicilere sunulan harnıp balı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) bünyesinde yer alan Kıbrıs Arı ve Arı Ürünleri Araştırma Merkezi’nin (KARÜM) yürüttüğü çalışmalar ile ilk defa Kuzey Kıbrıs’ta tespit edildi.

KARÜM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Erkay Özgör, merkezlerinde gerçekleştirdikleri balların botanik orijin çalışmalarında bal örneklerinin analiz edildiğini belirterek, örneklerin birinde yüksek oranda harnup bitkisinin polenine rastlandığı için balın botanik orijininin harnup olarak tespit ettiklerini kaydetti.

Harnup balının arıların harnup ağaçlarının çiçeklerinden topladığı nektarlardan elde edildiğini açıklayan Özgör, bu türün bir monofloral bal türü olduğunu ve hasadının kasım-aralık aylarında yapıldığını söyledi.

Ürünün siyaha yakın bir rengi olması nedeniyle bal piyasasında “çikolata balı” olarak da bilindiğini aktaran Özgör, “Bal, yüksek antioksidan ve mineral içeriği nedeniyle soğuk algınlığı, sindirim sistemi hastalıkları, kalp hastalıkları gibi hastalıklar ile diyabet ve kolesterol sorunu bulunan kişilerde olumlu etkilere sahip. Ayrıca hastalıkların tedavi sürecini hızlandırıyor” bilgisini paylaştı.

Özgör, harnup balının Kıbrıs’ın güneyinde yakın zamanda botanik orijin tespiti ile satışa sunulduğunu belirterek, bu türün kısıtlı miktarlarda üretilmesi nedeniyle piyasada hızla tükendiğini, Kıbrıs’ın kuzeyinde ise KARÜM tarafından ilk defa botanik orijin tespiti ile harnup balı üretimine başlandığını kaydeden Özgör, “Bu sayede iç piyasada yeni bir ürün üretimi teşvik edilmiş olacak” şeklinde konuştu.

Özgör, Merkez’in analizler sonrasında harnup balı ile ilgili botanik orijin ve kalite standartlarını koyduğunu belirterek, kendilerinin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda gerekli düzenlemelerin yapılması ve Besin Maddeleri Tüzüğü üzerine güncellemeler gerçekleştirilmesi için girişim başlattıklarını da açıkladı.

Halil Ercan: “Müşteri potansiyelinin büyük bir kısmını nefes darlığı çeken hastalar oluşturuyor”

Golddefne Arı Balları Ticaret Ltd. sahibi ve harnup balı üreticisi Halil Ercan son beş yıldır yoğun bir şekilde bal üretimi gerçekleştirdiğini aktararak, özelikle Girne-Bellapais ile Ozanköy bölgesindeki iki farklı noktada konumlandırılmış arı kolonilerinin ürettikleri balın botanik orijin çalışmalarında içeriğinin harnup olarak tescil edildiğini aktardı.

Botanik ve kalite analizlerinin 28 Aralık 2021 tarihinde tamamlandığını söyleyen Ercan, bal üretim sürecinin çok meşakkatli olduğunu ve çok kıymetli bu balın tescillenmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Ercan, Temmuz ayının üçüncü haftası dağ balı hasadını yaptığını dile getirerek, Aralık ayının üçüncü haftası itibari ile de hasat edilen balın kalite ve botanik analizinden sonra harnup balı olarak satışa sunulduğunu kaydetti.

Son 5 senede oluşan müşteri potansiyelinin büyük bir kısmının nefes darlığı çeken hastalardan oluştuğuna dikkat çeken Ercan, “Artan talep nedeniyle harnıp balının üretimine ağırlık verdik. 2021 yılında 205 kg üretilen balımız, 2022 Aralık ayında her şeyin yolunda gitmesi durumunda 500 kg civarlarında olacak” dedi.