Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile KKTC Engelliler Spor Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Her iki kuruluş arasında imzalanan iş birliği protokolü UKÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından Engelliler Spor Federasyonu’na bağlı Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol takımına yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon desteğinin gönüllü olarak yapılmasını içeriyor.

UKÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hülya Özbeşer, protokol kapsamında sporcuların performans değerlendirmelerinin yapıldığını belirterek, tekerlekli sandalye basketbolu gibi spor dallarında sporcuların fiziksel yeteneklerini, teknik becerilerini ve genel performanslarını analiz etmek için performans değerlendirmesinin önemli bir süreç olduğunu açıkladı.

Özbeşer, bu sürecin sporcuların güçlü yönlerini belirlemek, gelişim alanlarını tespit etmek ve antrenman programlarını optimize etmek amacıyla gerçekleştirildiğini kaydederek, bu bağlamda öncelikle sezon öncesi tüm sporculara performans değerlendirmesi yaptıklarını dile getirdi.

Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen performans değerlendirilmesinde sporcuların güç testleri, dayanıklılık testleri, esneklik testleri, sportif performansları, hız, çeviklik, denge ve koordinasyon becerileri testlerini yaptıklarını da aktaran Özbeşer, söz konusu değerlendirmeye tüm bölüm hocalarının yanı sıra öğrencilerin de katılım gösterdiğini işaret etti.

Özbeşer, protokol kapsamında ayrıca bölüm öğretim görevlilerinden Dr. Fzt. Mehmet Miçooğulları ve Dr. Fzt. Batuhan Dericioğlu’nun da yurtiçi ve yurtdışı tüm müsabakalarda görevli fizyoterapist olarak hazır bulunacağını dikkat çekerek, bu sayede yaralanma önleme stratejilerini yönetmekte ve yaralanma durumunda sporcuların rehabilitasyon sürecini yöneterek etkili bir iyileşme sağlayabileceklerini kaydetti.

Bölüm hocalarının yine gönüllük esası ile spor yaralanmaları nedeniyle rehabilitasyona ihtiyacı olan sporculara rehabilitasyon programları uygulayacaklarını da söyleyen Özbeşer, amaçlarının sporcuların spora geri dönüş sürecini hızlandırmak olduğunu belirtti.

Özbeşer açıklamasında son olarak sahadaki mesleki katkıları yanı sıra Vakıflar Tekerlekli Sandalye Takımı’nın motivasyonunu artırmak için öğrencileri ile birlikte trübünlerde de onları desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.