UKÜ ICDA’23 Uluslararası Konferansı başlıyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin (GSTMF) organizatörlüğünde Uluslararası Tasarım ve Mimarlık Konferansı (ICDA'23) gerçekleştiriliyor.

UKÜ’nün ev sahipliğinde 25-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

GSTMF Dekanı Prof. Dr. Cemil Atakara konferansta alanında uzman ulusal ve uluslararası birçok katılımcının yer alçağını belirterek, etkinliğin Tasarım ve Teori, Tasarım ve Şehircilik, Tasarım ve Teknoloji ile Tasarım ve Ekoloji ana başlıkları altında gerçekleştirileceğini söyledi.

Konferansa Prof. Dr. Derya Oktay ve Doç. Dr. Chaham Alalouch’ın davetli konuşmacı olarak katılacaklarını da aktaran Atakara, ICDA'23 kapsamında 8 farklı oturumda birçok akademik bildiri sunumu yapılacağını da sözlerine ekledi.

Atakara konferansta yeni nesil teknolojilerle uyumlu, üretim, tasarım ve sunumlarının ekonomiklik, dijitallik, enerji verimliliği, sürdürülebilir şehircilik, bina teknolojileri, yapı tasarımı, yeşil bina, peyzaj, iç mimari, grafik tasarım, resim, heykel, restorasyon gibi konuların yer alacağını belirterek, konferansın mutidisipliner bir yapısı olacağının altını çizdi.

ICDA’23'ün ana amacının deneyimlerini ve araştırmalarını paylaşmak için önde gelen akademisyenleri ve araştırmacıları buluşturmak olduğunu vurgulayan Atakara, “Bununla birlikte, ICDA'23 ile akademisyenlerin tartışmalar yoluyla bilimsel bir atmosferde geri bildirim almaları ve diğer ülkelerdeki ve kurumlardaki profesyonellerle iletişim kurmalarını sağlamak da istiyoruz” dedi.

Atakara konuşmasında, konferansa dair detaylı bilgi almak isteyenlerin

https://www.ciu.edu.tr/en/international-conference-design-architecture linkinden etkinlik hakkında bilgi sağlayabileceklerini de aktardı.