UKÜ, genç yazılımcıları Hackathon'da buluşturdu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Kıbrıs’ın kuzeyindeki tüm üniversitelere açık olarak bu yıl ikincisini düzenlediği Hackathon etkinliğiyle bir kez daha teknoloji ve yaratıcılığın merkezinde yer aldı. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Yazılım Geliştirme Ofisi’nin iş birliğinde gerçekleşen etkinlikte, yazılım geliştirme ve inovasyon meraklısı gençler bir araya gelerek, zorlu maratonda hayal güçlerini kod satırlarına dönüştürdü.

Hackathon, sadece bir yazılım yarışması değil; aynı zamanda ekip çalışması, yaratıcı problem çözme, kullanıcı deneyimi (UX) tasarımı ve teknik uygulama becerilerini öne çıkaran kapsamlı bir teknoloji buluşması niteliği taşıdı. “Fikrini Kodu’na Dönüştür” mottosuyla düzenlenen etkinlikte, toplam 15 takım ve 45 yarışmacı fikirlerini inovatif projelere dönüştürmek için yarıştı.

Jüri koltuğunda yer alan Yrd. Doç. Dr. Mustafa Babagil, Yrd. Doç. Dr. Moein Jazayeri ve yazılım uzmanı Anıl Eyupoğlu, projeleri problem tanımı, teknik yeterlilik, kullanıcı arayüzü ve tasarımı, fizibilite, yaratıcı yaklaşım ve takım dinamiği gibi çok yönlü kriterlerle değerlendirdi.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, dereceye giren takımları tebrik ederek birinciliği elde eden Hacknetic ekibine ödülü ve başarı sertifikalarını takdim etti. Prof. Dr. Nadiri, bu tür etkinliklerin öğrencilerin teknolojik yetkinliklerini artırmakla kalmayıp aynı zamanda girişimcilik kültürünü beslediğini vurguladı.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Damla Karagözlü ise etkinliğe dair şunları söyledi:“UKÜ olarak Yazılım Geliştirme Ofisimiz ile birlikte düzenlediğimiz bu organizasyonun, öğrencilerimizin yaratıcı fikirlerini somut yazılım projelerine dönüştürdükleri eşsiz bir platform olması bizi çok mutlu ediyor. Bu yıl, yedi farklı üniversiteden gelen başvurularla Hackathon ailemiz daha da büyüdü. Gün boyunca yoğun tempoda çalışan tüm takımlar, teknik donanımlarını ve ekip ruhunu ortaya koydu.”

Karagözlü ayrıca Hackathon’un sadece bir yarışma değil; aynı zamanda fikirlerin filizlendiği, disiplinler arası iş birliklerinin kurulduğu ve öğrencilerin özgüven kazandığı bir öğrenme ortamı olduğunun da altını çizdi“Bu heyecanı bizimle paylaşan tüm öğrencilerimize, mentörlerimize ve jüri üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.