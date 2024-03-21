UKÜ Gastronomi Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinden anlamlı proje 

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği, Gastronomi Mutfak Sanatları Bölümü ve Gastronomi Kulübü tarafından 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında “Gerçek dostlar kromozom saymaz” sloganıyla bir atölye çalışması gerçekleştirildi.

UKÜ Gastronomi laboratuvarı ve Demo Taste restoranında düzenlenen atölye çalışmasında, UKÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu öğrencileri ile ÖZEV’den öğrenci ve öğretmenlerinin katılımıyla pizza ve kurabiye yapımı gerçekleştirildi.

UKÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Orhan Uludağ düzenlenen atölye çalışması kapsamında Turizm ve Gastronomi öğrencileri ile ÖZEV’in öğrencilerini bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Amacımız bu alanda hem kendi öğrencilerimizin farkındalığını ve sosyal sorumluluk bilinçlerini artırmak hem de down sendromlu öğrencilerin farklı bir ortamda sosyal becerilerini ve iletişimlerini geliştirmeleri için katkı koymak” ifadesini kullandı.

Özel ihtiyaçları olan çocuklara yönelik toplumsal farkındalığın artırılmasının önemli olduğunu işaret eden Uludağ, ayrıca üniversite olarak bu çocukların potansiyellerini keşfetmelerine ortam ve olanak sağlamak için bu yöndeki etkinliklerin düzenlenmesini de önemsediklerini dile getirdi.

Uludağ, düzenlenen gastronomi etkinliğinin sadece lezzet dolu bir deneyim sunmakla kalmadığını aynı zamanda toplumsal farkındalığı artırarak Down Sendromlu çocuklara daha destekleyici bir anlayış sağlama yolunda önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Katılımcı çocukların etkinlik boyunca el becerilerini geliştirme fırsatı bulduklarına da dikkat çeken Uludağ, bu etkinlik ile Gastronomi Kulübü öğrencilerinin çocukların potansiyellerini keşfetme sürecinde onlara destek olma fırsatı yakaladıklarının da altını çizdi.

“Gerçek dostlar kromozom saymaz” sloganıyla düzenlenen etkinlik Müdür Prof. Dr. Uludağ ve Müdür Yardımcısı Dr. Zehra Saltık’ın ÖZEV’den gelen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür belgelerini takdimi ile son buldu.