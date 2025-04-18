UKÜ ev sahipliğinde bilgi ve beceri yarışmaları gerçekleştirildi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi iş birliğinde meslek liseleri arasında düzenlenen iki önemli etkinliğe ev sahipliği yaptı. “Saç Bakım ve Güzellik Bilgi ve Beceri Yarışması” ile “Tarım Teknolojileri Alanı Bilgi ve Beceri Yarışması,” UKÜ kampüsünde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında; Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müdürü Reşat Değirmenci konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu konuşmasında, meslek liselerinin önemine değinerek, herkesin bir meslek sahibi olmasının temel görevleri arasında yer aldığını vurguladı. Ev sahipliği için UKÜ’ye teşekkür eden Çavuşoğlu, yarışmaya katılan tüm öğrencilere hitaben “Başarılarınızın ülkemiz adına daim olmasını temenni ederim” dedi.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri ise konuşmasında, üniversitelerin sadece eğitimle sınırlı kalmadığını vurgulayarak, topluma hizmet etme, gelişime katkı sağlama, başarıyı ödüllendirme ve özendirme gibi önemli sorumluluklara sahip olduklarını ifade etti. Nadiri, yarışmada başarılı olan öğrencilere, üniversiteye sınavla yerleşmeleri halinde tam burs verileceğini belirterek tüm katılımcılara başarılar diledi.

Etkinlik kapsamında; Atatürk Meslek Lisesi, Gazimağusa Meslek Lisesi ve Karpaz Meslek Lisesi “Güzellik” alanında yarışmaya katılırken, Güzelyurt Meslek Lisesi hem “Güzellik” hem de “Tarım Teknolojileri” alanlarında yarışmalarda yer aldı.

Güzellik alanında, saç tasarımı kategorisinde Karpaz Meslek Lisesi’nden Eylül Mete birinci, Gazimağusa Meslek Lisesi’nden Kayra Çığ ikinci, Atatürk Meslek Lisesi’nden Aycahan Nazarova üçüncü, Güzelyurt Meslek Lisesi’nden Süleyman Kardeşoğlu ise dördüncü olarak dereceye girdi.



Makyaj kategorisinde Atatürk Meslek Lisesi’nden Gizem Toplu birinci, Karpaz Meslek Lisesi’nden Beyza Ağcabay ikinci, Gazimağusa Meslek Lisesi’nden Tuana Karabacak üçüncü, Güzelyurt Meslek Lisesi’nden Suheyla Kızılyürek dördüncü olarak dereceye girdi.

Tarım Teknolojileri alanında ise Güzelyurt Meslek Lisesi’nden Süleyman Yalçın, Mehmet Özer, Eren Güler ve Ramadan Ormanlı birinciliği; Emre Okutan, İbrahim Turay, Efe Gayi ve Mustafa Kovancı ikinciliği; Ali Şanoğlu, Lokman Akkuş, Ali Okkan ve Mehmet Sönmezay ise üçüncülüğü elde etti.

Yarışma sonunda yapılan açıklamada, derece elde eden öğrencilere ileriki bir tarihte düzenlenecek olan ödül töreni ile ödülleri takdim edileceği belirtildi.