UKÜ dünyada ilk 100’de

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), akademik yerleşkelerin sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği UI GreenMetric World University Rankings’in açıkladığı sıralamada Dünyanın 71’inci, Avrupa’nın ise 29. en sürdürülebilir kampüsü oldu. Değerlendirmeye katıldığı 5 yıl boyunca hızlı yükselişine devam eden UKÜ, bu yılda Kıbrıs’tan dünya sıralamasına giren tek üniversite oldu.

“Bu başarı uzun vadeli planlama ve öğrenci katılımlı projelerimizin sonucu”

UKÜ’de yapılan sürdürülebilirlik faaliyetlerini ve UI Green Metric World University Rankings’in sıralamasını değerlendiren UKÜ Mütevelli Heyeti Danışmanı ve Sürdürülebilir Kampüs Ofisi sorumlusu Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu, sürekli olarak yükselen bir trendle devam eden sürdürülebilirlik çalışmalarında öğrenci, personel ve öğretim üyesi katkısının öncelik olduğunu ifade ederek, UKÜ Kampüsü’nün sürdürülebilirlik alanında Kıbrıs adasının gurur duyacağı bir noktaya geldiğine dikkat çekti. UKÜ’nün sürdürülebililik alanında, 2009 yılından beri ciddi çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Prof. Dr. Abbasoğlu, yapılan çalışmaların birçoğunun Birleşmiş Milletlerin 2016 yılında belirlediği “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” için belirlenmiş 17 madde ile paralel ilerlediğine vurgu yaptı. Mütevelli Heyeti’nin vizyonu çerçevesinde, Sürdürülebilir Kampüs Ofisi tarafından koordine edilen ve ağırlıklı olarak öğrenciler tarafından yürütülen projeler ortaya çıktığını belirten Abbasoğlu; “Burada hedef, hem UKÜ ailesinin sürdürülebilir bir kampüse sahip olmasını sağlamak hem de Kuzey Kıbrıs toplumunun sürdürülebilirlikle ilgili bilincini artırmaktır” dedi.

UKÜ olarak birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerine vurgu yapan Abbasoğlu, UI GreenMetric World University Rankings özellinde bulunan 6 farklı başlıkta, daha önce gelişme sağlanan enerji, su yönetimi, ulaşım başlıklarındaki seviyeyi yukarıya çekmenin yanısıra, bu yıl eğitim ve araştırma başta olmak üzere atık yönetimi ve altyapı alanlarında da alınan puanları artırmayı başardıklarını belirtti.

Sürdürülebilirlik vizyonu belirlenirken hedefin herhangi bir değerlendirme kuruluşu tarafından değerlendirilmek olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Abbasoğlu, “Gelinen noktada uluslararası ve saygın bir kuruluşun bizleri değerlendirmesi ve bu değerlendirme neticesinde sürdürülebilirlik dalında Kıbrıs adasının en iyi ve bölgenin en iyi kampüslerinden birisi olduğumuzun teyit edilmesi mutluluk vericidir” dedi.

Prof. Dr. Abbasoğlu sözlerinin sonunda, bundan sonraki hedefin; su kullanımında başarılan % 100 geri kullanımın sürecinin gerek organik gerekse inorganik atıklarda da başarılması, her geçen gün artan yeşil altyapı projelerinin sürdürülmesi ve enerji ve çevre alanında karbon nötr kampüs olma hedefine ulaşılması olduğu değerlendirmesini yaptı. Bu vizyonun, şu anda gerek AB’nin Yeşil Mutabakat’ı gerekse Birleşmiş Milletlerin gelecek planlamasında yayınladığı 17 “sürdürülebilirlik” hedefi ile uyumlu olduğuna dikkat çeken Dr. Abbasoğlu, sürece katkı koyan UKÜ ailesine ve ulusal ve uluslararası paydaşlara teşekkür etti.