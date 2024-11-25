UKÜ Disiplinlerarası Araştırma Sıralamasında ada genelinde 1’inci oldu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), dünyadaki üniversitelerin disiplinlerarası bilime katkılarını değerlendirmeye ve ölçmeye yönelik yapılan Times Higher Education (THE) Disiplinlerarası Bilim Sıralamaları (Interdisciplinary Science Rankings-ISR) 2025 verilerine göre ada genelinde 1’inci, Türkiye’de 7’inci ve dünyada ise 141’inci sırada yer alma başarısını gösterdi.

Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen Disiplinlerarası Bilim Sıralaması, Schmidt Science Fellows tarafından yürütülen ve THE tarafından yayınlanan üniversitelerin disiplinlerarası bilimsel çalışmalarını ölçen bir sıralama özelliği taşıyor.

UKÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Asil Azimli konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “THE tarafından yayınlanan ISR listesinde elde edilen başarı UKÜ’nün akademik araştırma, yayın ve projeler konusunda sarf ettiği çabanın doğru bir çaba olduğunu kanıtlar niteliktedir” ifadesini kullandı.

ISR listesinde yer bulmak için dünya genelinde 1,043 üniversitenin başvuruda bulunduğuna dikkat çeken Azimli, “Ancak Disiplinlerarası Bilim Sıralamasına sadece 749 üniversite listelenme hakkı elde etti” bilgisini paylaştı.

Doç. Dr. Azimli, UKÜ olarak disiplinlerarası araştırmaya verdikleri önemi işaret ederek, “Üniversitemiz bünyesinde 16 araştırma laboratuvarımız, 42 eğitim laboratuvarlarımız, 12 araştırma merkezimiz ve farklı alanlardan akademisyenler ile işbirliği konusunda hevesli olan çalışma arkadaşlarımız sayesinde sıralamada ciddi bir başarı daha elde ettik” ifade etti.

Dünya genelinde disiplinlerarası araştırma konusunda 141’inci sırada olmanın kendileri için önemli bir kazanım olduğunun altını çizen Azimli, “Bu başarı sadece üniversitemiz için değil, ülkenin yükseköğretim imajı açısından da ciddi katkı sağlayacak bir unsurdur” şeklinde konuştu.

Azimli açıklamasında, THE tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan dünyanın en iyi üniversiteler sıralamasında UKÜ’nün 601-800 bandında yer aldığını da anımsatarak, “UKÜ ailesi olarak yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Üniversitemizin bulunduğu noktaya gelmesinde katkı sağlayan tüm akademik ve yönetsel çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.