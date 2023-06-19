UKÜ, Covid-19 ve olası pandemiler bilimsel etkinliği için geri sayım başladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (BRC) tarafından “Covid 19’dan Aldığımız Dersler: İlerideki Pandemi Beklentisi” hakkında halka açık bilimsel etkinlik gerçekleştiriyor.

UKÜ Çevik Uraz Merkezi, konferans salonunda 20 Haziran Çarşamba günü saat 10.00’da başlayacak etkinlikte, İzmir Biyotip ve Genom (IBG) Merkezi Direktörü Prof. Dr. İhsan Gürsel konuşmacı olarak yer alacak.

UKÜ BRC Başdanışmanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz, Covid-19’un başlangıcından bu yana 767 milyondan fazla insanı etkilediğini ve bunların 7 milyonun öldüğünü anımsatarak, “Başarılı ve inanılmaz derecede hızlı geliştirilen birkaç aşı olmasaydı ölüm oranı çok daha yüksek olabilirdi. Bu yılın başlarında, Covid-19'un artık insan sağlığı için bir tehdit olmadığı duyuruldu ancak ‘Uzun Covid’ sorun olmaya devam ediyor” dedi.

Bu başarının bilim adamlarının çabaları ve bilimsel araştırmalara yapılan finansal yatırımlar nedeniyle elde edildiğini aktaran Camgöz, “Stratejinin bir kısmı tamamen yeni bir yaklaşım. Yani Covid-19 proteininin temel bir bileşeninin moleküler (mRNA) doğasına dayalı aşılar” bilgisini paylaştı.

Camgöz, etkinlik kapsamında Covid-19 pandemisinden çıkarılan derslerin anlatacağının altını çizerek, etkinliğin halka açık olarak gerçekleştirileceğine de dikkat çekti.