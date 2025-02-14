UKÜ ‘Birlikte Öğrenme Buluşmaları’ düzenliyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim ve Öğretimde Mükemmeliyet Merkezi, akademik personelin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla "Birlikte Öğrenme Buluşmaları" programını başlattı. Program, eğitimde yenilikçi yaklaşımların paylaşılması ve öğretim süreçlerinin geliştirilmesi konularında sistematik bir platform sunuyor.

Eğitim ve Öğretimde Mükemmeliyet Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halil İbrahim Yalın, programın akademik gelişime katkısını şu sözlerle değerlendirdi: "Mesleki gelişim sürecinde ortak paylaşımların etkinliği kanıtlanmıştır. Buluşmalarımız, akademisyenlerin deneyim aktarımı yoluyla öğretim yetkinliklerini geliştirmelerine olanak sağlamaktadır."

Program kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde etkili öğrenme ortamı oluşturma stratejileri, akademik yazım teknikleri ve öğrenmeyi kolaylaştıran modern yaklaşımlar ele alındı. Önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek buluşmalarda, öğrenci merkezli eğitim metodolojileri ve eğitimde dijital teknoloji uygulamaları konuları işlenecek.

Bu girişim, UKÜ'nün eğitim kalitesini sürekli yükseltme hedefi doğrultusunda geliştirdiği sistematik yaklaşımlardan birini oluşturuyor. Program, akademisyenlerin mesleki yetkinliklerini artırırken kurumsal bilgi birikiminin de güçlenmesine katkı sağlıyor.