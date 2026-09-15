UKÜ, “Best Global Universities” sıralamasında ada birincisi olduğunu açıkladı
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), U.S. News & World Report’un “Best Global Universities” sıralamasında ada genelinde birinci, Türkiye üniversiteleri arasında da dördüncü sırada yer aldığını duyurdu.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), U.S. News & World Report’un “Best Global Universities” sıralamasında ada genelinde birinci, Türkiye üniversiteleri arasında da dördüncü sırada yer aldığını duyurdu.
UKÜ’den yapılan açıklamada, üniversitenin dünya genelinde 615’inci sırada yer aldığı kaydedildi.
Üniversitenin değerlendirmede 45,4 puan aldığına dikkat çekilen açıklamada, üniversitenin mühendislik alanında dünya genelinde 504’üncü sırada bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, sıralamanın, araştırma itibarı, yayın sayısı, atıf etkisi ve uluslararası iş birliği gibi 13 göstergeye dayandığı, değerlendirmede büyük ölçüde Clarivate verilerinin kullanıldığı kaydedildi.
UKÜ’nün Times Higher Education’ın (THE) 2026 Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda da 601–800 bandında bulunduğu hatırlatılan açıklamada, üniversitede 110 ülkeden 14 binin üzerinde öğrencinin öğrenim gördüğü, 100’den fazla lisans ve lisansüstü programda eğitim verildiği kaydedildi.