İngiliz Üsleri’nde gümrük memuru istihdam edilecek

İngiliz Üsleri Yönetimi (SBA), Dikelya’da bulunan Gümrük ve Muhaceret biriminde görevlendirilmek üzere personel alımı yapacak.

“Gümrük Memuru II” pozisyonu için açılan kadronun daimi ve vardiyalı olduğu, çalışma süresinin haftada 37 saat olarak belirlendiği duyuruldu.

Pozisyon için yıllık 20 bin 985 Euro maaş öngörülürken, maaşa ayrıca hayat pahalılığı ödeneği (COLA) eklenecek.

İlana yalnızca Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilecek. Adayların İngilizcenin yanı sıra Türkçe veya Yunanca iletişim kurabilmesi de aranan şartlar arasında yer alıyor.

Personel ihtiyacına göre Türkçe ve Yunanca konuşan adayların yüzde 50-50 oranında istihdam edilmesi öngörülüyor.

Başvurular 30 Eylül 2026 gece yarısına kadar kabul edilecek. Açılan ilanla ilerleyen dönemlerde doğabilecek personel ihtiyacında kullanılmak üzere aday havuzu da oluşturulacak. Birden fazla kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

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