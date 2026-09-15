Orçan: “Çocuklarımızın daha güzel ve güvenli bir ortamda eğitim alması için çalışıyoruz"

Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan, eğitim kadar spor ve sosyal gelişimi de önemsediklerini belirterek, “Çocuklarımızın daha güzel ve güvenli bir ortamda eğitim alması için çalışıyoruz.” dedi.

Yazılı açıklama yapan Orçan, Tatlısu İlkokulu’nda öğrencilerin daha güvenli ve nitelikli bir ortamda eğitim alabilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların önemli bölümünün tamamlandığını belirtti.

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrenci, öğretmen ve velilere başarı dileklerini ileten Orçan, çalışmalar kapsamında basketbol ve voleybol sahalarının öğrencilerin kullanımına hazır hale getirildiğini, okul çevresinde kapsamlı temizlik yapıldığını ve mini halı sahadaki çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini kaydetti.

Çocukların gelişiminin yalnızca derslerle sınırlı olmadığını ifade eden Orçan, spor, sanat ve sosyal faaliyetlerin de eğitim hayatının önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Orçan, “Çocuklarımızın eğitim kadar sporla, sanatla ve sosyal faaliyetlerle de gelişmelerini önemsiyoruz. Onların yüzündeki gülümseme ve geleceğe umutla bakmaları bizim en büyük motivasyonumuzdur.” ifadelerini kullandı.

Tatlısu Belediyesi olarak eğitime yönelik desteklerini sürdüreceklerini belirten Orçan, “Okulumuz, çocuklarımızın geleceği ve Tatlısu’muz için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.