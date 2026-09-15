"Kadınların öldürülmediği bir ülkede yaşamak istiyoruz"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü son dönemde yaşanan kadın cinayetlerine dikkat çekmek için çeşitli yerlere pankart astı.

Girne, Lefkoşa ve Güzelyurt'ta “Ölmek istemiyorum — Kadın” yazılı pankartlar asan CTP Gençlik Örgütü, sosyal medya hesabından da yaptığı açıklamada, "Kadınların öldürülmediği, korkmadan ve güvende yaşayabildiği bir ülke istiyoruz" dedi.

CTP Gençlik Örgütü'nden yapılan açıklama şöyle:

“Ölmek istemiyorum.”

— Kadın

CTP Gençlik Örgütü olarak Girne, Lefkoşa ve Güzelyurt ilçelerimizde, son dönemde artan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine karşı toplumsal farkındalığı artırma amaçlı pankartlı eylem gerçekleştirdik.

Kadınların öldürülmediği, korkmadan ve güvende yaşayabildiği bir ülke istiyoruz.

Artık yeter.