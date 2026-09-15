“Eğitim böyle yönetilmez”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 2026-2027 eğitim öğretim yılının önemli eksiklikler ve çözülmemiş yapısal sorunlarla başladığını belirterek, hükümetin eğitim politikalarına tepki gösterdi.

CTP tarafından yapılan açıklamada, yeni eğitim yılına ilişkin tablonun “plansızlığın, başıboşluğun ve son dakika telaşının” açık göstergesi olduğu ifade edildi.

Okulların yeni öğretim yılına hazırlanması için okul yöneticilerinin “gecesini gündüzüne kattığı” belirtilen açıklamada, “Ancak sistemsizlik ve başıbozukluk o derece büyük ki; okul yöneticilerinin insan üstü gayreti bile yeterli olmuyor” denildi.

CTP, eğitimde yaşanan sorunları şöyle sıraladı:

• İlkokullarımızın %30’u, ortaokul ve liselerimizin ise %70’inde inşaat işleri devam ediyor. Sadece bu durum bile eğitimin; “nasıl bir plansızlığın, başıboşluğun ve son dakika telaşının içine hapsedildiğini” en açık göstergesidir.

• Geçici bir tedbir olarak hayata geçirildiği söylenen “konteyner sınıflar” kalıcılaştı. Konteyner sınıflar azalacağına artıyor.

• Birçok okulda güvenlik görevlisi yok. Güvenlik görevlisi olan okullarda ise görev alanı yok. “Görevini nerede, hangi koşullarda ve ne şekilde yapacak bilen yok.”

• Öğrenci taşımacılığında “tam bir çarpık düzen” kurulduğu savunulan açıklamada, “Taşımacılığa başlayın, gerisi gelir” anlayışıyla hem çocukların büyük riske atıldığı hem de taşımacılık yapanların zan altında bırakıldığı belirtildi.

• İlköğretimde ciddi öğretmen eksikliği bulunduğu kaydedilerek, “Geçici Öğretmenlik” sorununun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Hâlâ siyasi saiklerle geçici öğretmen atanması için uğraşlar devam ediyor” denildi.

• Ortaöğretimde öğretmenlerin görevlendirme işlemlerinin tamamlanamadığı, 48 branşta 91 öğretmen eksikliği, 10 branşta ise öğretmen fazlalığı bulunduğu ifade edildi.

• Hemen her okulda Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen ile özel eğitim uzmanına ihtiyaç bulunduğu belirtildi.

• Okulların %60’ında hademe ve sekreter eksikliği olduğu kaydedildi.

• Taşınma telaşında olan, taşınmasını tamamlayamayan okullar bulunduğu ifade edildi.

• Kayıtlı olduğu okul başka, öğrenim yapacağı okul başka olan öğrencilerin bulunduğu belirtildi.

“Bu kadar da değil, dahası var”

CTP, eğitimdeki sorunların bunlarla sınırlı olmadığını belirterek şu eksikliklere de dikkat çekti:

• Okullarda temizlik malzemesi yok.

• Eğitim mobilyası; öğretmen dolabı, öğretmen masası ve kitaplık bulunmayan okullar var.

• Ders başlangıcı, bitişi ve teneffüsler için çalacak zili olmayan okullar bulunuyor.

• Beden eğitimi dersinin yapılacağı spor alanı, öğrencilerin serbest zamanlarını geçirecekleri oyun alanı olmayan okullar var.

Açıklamada, tüm bu tablonun eğitim sisteminin günübirlik ve plansız yönetildiğini gösterdiği savunuldu.

“Kısacası; yeni öğretim yılı öğretmen istihdamından okul temizliğine, taşımacılıktan güvenliğe, eğitim materyallerinden özel eğitime, konteyner sınıflardan okul bütçelerine kadar çok sayıda yapısal sorunlarla başladı” denildi.

CTP, Kıbrıs Türk eğitim sisteminin ihtiyacının “günü kurtaran çözümler” olmadığını belirterek, “veriye dayalı planlama, güçlü koordinasyon, yeterli kaynak ve hesap verebilir bir yönetim modeli” çağrısı yaptı.

CTP’den dört temel başlık

Kamusal eğitimde kalitenin artırılmasının CTP’nin “vazgeçilmez ilkesi” olduğu belirtilen açıklamada, eğitim politikalarının öğrencilerin gelişimini önceleyen, öğretmenlerin haklarını gözeten ve altyapısı güçlendirilmiş bütünlüklü bir yeniden yapılanma anlayışıyla yürütülmesi gerektiği ifade edildi.

CTP, her öğretim yılı başında yaşanan “okulların hazır olamama durumlarını ortadan kaldıracak” dört temel esası şöyle sıraladı:

1. Zamanında ve rasyonel planlamalarla, programlı ve akıllıca harcamalar yapmanın, eğitimin kurumsal yapısında ve pedagojik gelişim yaklaşımlarında hesap verebilir, şeffaf bir sistem kurulacağı belirtildi. Bu yapıda “demokratik paydaşlık ve okul tabanlı yönetim anlayışı” esas alınacağı kaydedildi.

2. Eğitim sistemindeki en büyük eksikliklerden biri olarak gösterilen “veri yoksunluğunun” giderileceği, “Merkezi Veri Tabanı” kurulacağı, veriye dayalı planlama ve etkin denetim mekanizmalarının oluşturulacağı ifade edildi.

3. Okul bina ve altyapılarının tamamlanması, sağlıklı ve güvenli taşımacılık, okulda güvenlik ve sağlıklı beslenme, rehberlik hizmetleri ve özel eğitim ihtiyaçlarının giderilmesi, kalabalık sınıflar sorununun çözülmesi için yeni okulların yapımının planlanacağı belirtildi. İhtiyaç duyulan finansal kaynakların belirleneceği ve “okul tabanlı bütçe” anlayışının yasal güvenceye kavuşturulacağı kaydedildi.

4. Öğretmene yatırım yapılacağı vurgulanarak, “Öğretmen tasarrufu” yaklaşımının terk edileceği belirtildi. Açıklamada, öğretmenin ders yükü altında ezilmesine seyirci kalınan anlayışın da sonlandırılması gerektiği ifade edildi.

Öğretmenin yalnızca sınıfa giren bir memur olarak görülmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, öğretmenin “eğitim sisteminin en önemli entelektüel profesyonellerden biri” olarak tanımlanacağı kaydedildi.

CTP, öğretmenin atanmasından yükselmesine, yer değiştirmesinden okulundaki görevlendirilmesine kadar tüm süreçlerde “siyasi vesaikler değil, eğitimi bilimi ilkeleri ve yasal düzenlemeler” esas alınması gerektiğini vurguladı.

Açıklamanın sonunda eğitim yılına hazırlığın yalnızca okulun zilinin çalmasıyla başlayan bir süreç olmadığı belirtilerek, “öğrencinin okula güvenli bir şekilde ulaşmasından, sağlıklı bir ortamda öğrenmesine ve gün sonunda yine güven içinde evine dönmesine kadar uzanan bütüncül bir sorumluluk” olduğu ifade edildi.

CTP, bilimsel temelli çalışmaları ve yetkin kadrosuyla eğitimdeki yapısal sorunlara çözüm üretecek donanıma sahip olduğunu belirterek, “Partizan yaklaşımların yerine bilimsel planlama ve bütünlüklü stratejilerle ilerleyerek, öğrencilerimizin hak ettikleri kaliteli, adil ve eşitlikçi bir eğitim ortamını bu halkla beraber kuracağız” mesajı verdi.