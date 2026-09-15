Mormenekşe’de kaza: Alkollü sürücü tutuklandı

Mormenekşe’de, dün kaza yapan alkollü sürücü tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’nde yer alan bilgiye göre, 280 miligram alkollü olan 52 yaşındaki Yasin Sönmez, Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde yönetimindeki HJ 887 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada, önünde seyreden 49 yaşındaki Soner Yüksel yönetimindeki RL 566 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Yürütülen soruşturmada alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suretiyle kaza yapan HJ 887 plakalı araç sürücüsü Yasin Sönmez tutuklandı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.