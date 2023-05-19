UKÜ ada genelinde 1. sırada

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), SCImago Institutions Rankings tarafından her yıl yapılan alan başarı sıralamalarında, 2023 yılında Ekonomi, Ekonometri ve Finans alanlarında Kıbrıs genelinde birinci, dünya genelinde ise 697. sırada yer aldı.

UKÜ yine aynı kurum tarafından yapılan Enerji, Sanat ve Beşeri Bilimler başlığında da 2. sırada kendisine yer buldu.

UKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Asil Azimli SCImago Institutions Rankings’in üniversiteleri üç ana kritere ve bunların alt parametrelerine göre değerlendirdiğini belirterek, SCImago’nun üniversiteleri başarı puanlarına göre sıraladığını kaydetti.

Sıralamada yer bulabilmek için bazı kriterlerin sağlanması gerektiğine de dikkat çeken Azimli, “Bu üç kriter sırası ile, akademik araştırma ve yayın performansı, yenilikçilik ve toplumsal etkidir” bilgisini paylaştı.

Azimli, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından belirlenen “17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” çerçevesinde kurumları değerlendirip, listeleyen Times Higher Education tarafından Erişilebilir ve Temiz Enerji alanında üniversite olarak dünya sıralamasında 201-300 bandında yer aldıklarını işaret ederek, Sağlık ve Esenlik alanında ise 601-800 bandına yerleştiklerini aktardı.

Times Higher Education'ın Etki Sıralamasının, kurumların BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerçekleştirmedeki başarısına dayalı olarak üniversitelerin toplum üzerindeki etkisini ölçtüğünü de söyleyen Azimli, bu listede 110 ülke ve bölgeden 1,500'den fazla kurumun çeşitli alanlarda listelenmeye hak kazandığını vurguladı.

Azimli son olarak, Dünya Ekonomik Formuna göre Times Higher Education Etki Sıralamasının “araştırma ve öğretim performansından ziyade, üniversitelerin toplum üzerindeki etkisinin kanıtlarını belgelemeye yönelik ilk küresel girişimidir” olduğu bilgilerini de paylaştı.