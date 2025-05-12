UKÜ 24. Bahar Şenlikleri Gripin konseriyle sona erdi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) tarafından bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Bahar Şenlikleri, “Renklerin Festivali” temasıyla gerçekleştirildi. Birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapan şenlik, öğrencilerin, akademik-idari personelin ve halkın yoğun katılımıyla coşkulu bir atmosferde tamamlandı.

Şenlik programı, 7 Mayıs tarihinde Girne Kapısı’ndan başlayan kortej yürüyüşüyle açıldı. UKÜ öğrencileri ve akademisyenleri, Surlariçi boyunca yürüyerek Lefkoşa sokaklarına festival ruhunu taşıdı. Girne Kapısı’ndan Lefkeliler Hanı’na kadar devam eden yürüyüş, halkın da ilgisini çekerek renkli görüntülere sahne oldu.

Öğrencilerin ders dışı sosyal ve kültürel yaşamlarını desteklemeyi amaçlayan, üniversite kimliğini pekiştiren etkinlikler kapsamında kampüste dört gün boyunca konserler, atölyeler, oyun alanları ve kültürel etkinlikler düzenlendi. Öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleşen şenlik programında Tolga Falay, Örge Volkan, DJ Bora Key, DJ Barış Pulat, Polkestra, Matisse & Sadko ve Young T & Bugsey gibi sanatçılar sahne aldı. Her akşam farklı bir sanatçının sahne aldığı festivalde katılımcılar müzik ve eğlence dolu saatler geçirdi.

Şenliğin finalinde sahne alan sevilen müzik grubu Gripin, UKÜ kampüs alanında binlerce kişinin katıldığı büyük bir konser verdi. Festivalin en yoğun ilgi gören etkinliklerinden biri olan konser, kalabalık izleyici topluluğu ve yüksek enerjisiyle dikkat çekti. Grup, en sevilen şarkılarını öğrencilerle birlikte seslendirdi. Konser boyunca öğrenciler şarkılara eşlik etti ve tezahüratlarla coşkuya ortak oldu.