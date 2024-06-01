UKÜ 23. Bahar Şenlikleri İrem Derici konseri ile tamamlandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 23. Bahar Şenlikleri ünlü pop sanatçısı İrem Derici’nin muhteşem performansı ile son buldu.

Bu yıl ‘Yaratıcılık ve Eğlence’ temaları ile 23’üncüsü gerçekleştirilen Bahar Şenlikleri dopdolu bir programla 5 gün boyunca devam etti. Ünlü pop sanatçısı İrem Derici’nin sahne aldığı son gecede eğlence zirve yaptı. Sanatçı İrem Derici, muhteşem sahne performansı ve enerjik şovuyla izleyenlerden tam not alırken,

katılımcılara da keyifli bir gece yaşattı. Şarkıcı, en sevilen parçalarının yanı sıra, 31 Mayıs Cuma günü yayınlanacak olan yeni single’ı ‘Beni Bilen İyi Biliyor’u da ilk kez UKÜ 23. Bahar şenliklerinde seslendirdi. Yeni şarkısını ilk kez söyleyen Derici, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Telsim’in iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilen UKÜ Bahar Şenlikleri her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli konser ve etkinliklerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

İrem Derici konseri yanı sıra birçok sanatçı ve DJ’in sahne aldığı şenlikler kapsamında 22 Mayıs’ta DJ Aker katılımcıları coştururken, gecenin ilerleyen saatlerinde de Brianna konseri ile katılımcılar

keyifli bir gece yaşadılar.

İkinci günün rock müzik günü olarak belirlendiği organizasyonda, sahneye önce Neo Mitchel ve sonrasında ise alternatif rock grubu KÖFN sahne aldı.

Şenliğin üçüncü gününde dünyaca ünlü gözde DJ JUICY M sahneyi renklendirirken, gecenin başlangıcında ise gençler Umut Özsoy ile coştular.

Şenlikler süresince öğrencilerin aktif katılımlarının sağlanması için birçok etkinlik ve performans organize eden üniversite, CIU Arena’da da çeşitli spor turnuvaları ve yarışmaların gerçekleştirildi.

23. UKÜ Bahar Şenlikleri 25 Mayıs final akşamında İrem Derici’nin konser ile kapanışını yaptı.

Derici’nin performansı, şenliklerin en çok konuşulan anlarından biri olurken, kapanışında böylesi özel bir performansa tanıklık eden katılımcılar, gelecek yılın şenliklerini şimdiden sabırsızlıkla beklemeye başladı.