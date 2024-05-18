UKÜ 23. Bahar Şenlikleri 21 Mayıs’ta başlıyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 23. Bahar Şenlikleri 21 Mayıs Salı günü dopdolu bir programla başlıyor. ‘Yaratıcılık ve Eğlence’ temaları ile Lefkoşa kortej yürüyüşü ile başlayacak olan 23. Bahar Şenlikleri, 25 Mayıs Cumartesi akşamı ünlü pop sanatçısı İrem Derici’nin konseri ile son bulacak.

UKÜ Öğrenci Dekanlığına bağlı Sosyal Etkinlikler ve Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü tarafından organize edilen Bahar Şenlikleri, bu yıl Telsim iletişim sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

UKÜ Öğrenci Dekanlığından yapılan açıklamaya göre, üniversitenin dünyanın pek çok farklı ülkesinden öğrencisi bulunduğunu ve bu nedenle Bahar Şenlikleri’nin ‘yaratıcılık ve eğlence’ temaları ile bu çeşitliliği öne çıkarmak istediği belirtildi.

UKÜ Sosyal Etkinlikler ve Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü toplam beş gün sürecek Bahar Şenliği için sanatçı seçimlerinde ülke sanatçıları yanı sıra dünya çapında etki yaratan yabancı sanatçıları da programa dahil ederek, üniversitenin öğrenci çeşitliliği konusunda bir farkındalık yaratılmaya çalışıldı.

Lefkoşa kortej yürüyüşü ile başlayacak şenlikler, kampüsteki DJ performans ve pop müzik konseri ile devam edecek. DJ Aker ve konukları ile başlayacak ilk akşam programı ise Brianna’nın konseri ile tamamlanacak.

İkinci günün rock müzik günü olarak belirlendiği organizasyonda, alternatif rock grubu KÖFN sahne alacak. KÖFN öncesinde ise Neo Mitchel, DJ performansı gerçekleşecek.

Şenliğin üçüncü günü, Tomorrowland’in gözde DJ’i MATTN’ın sahne alacağı belirtilirken, sadece sanatçı seçimlerinde değil, farklı müzik türlerinin de festival sürecince sunulmasına özen gösterildiği anımsatıldı

UKÜ Öğrenci Dekanlığı tarafından festival süresinde öğrencilerin aktif katılımlarının sağlanması için birçok etkinlik ve performans organize edileceğini duyurarak, CIU Arena’da da aynı zamanda yapılacak çeşitli spor turnuvaları ve yarışmaların yapılacağı aktarıldı.

Bahar Şenlikleri’nde uluslararası toplulukların dans ve müzik gösterileri yanı sıra Zumba ve Stand Up gösterisinin de yapılacağı belirtildi. Organizasyonun kapanışında ise İrem Derici’nin sahne alacağı ve tüm etkinliklere katılımın halka ücretsiz olarak açık olduğu hatırlatıldı.