Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezuniyet töreni gerçekleştirildi. UKÜ Açık Hava Performans Sanatları Merkezi’nde (Amfi Tiyatro) yer alan törende; önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarından toplam 1512 genç mezuniyet coşkusu yaşadı.

Törene, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ, TC Sakarya Milletvekili Ali İnci, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, UKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Mete Boyacı, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, Rektör Yardımcıları, Öğretim Üyeleri, mezunlar ve aileleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında mezun gençleri tebrik ederek, bilimin sonu olmadığını ve gençlerin kendilerini geliştirmeye devam etmelerinin önemli olduğunu aktardı. Mezunların hem kendi ülkelerinin hem de insanlığın geleceğine hizmet etmelerini beklediklerini dile getiren Tatar, gençlere bu yeni yolculuklarında başarılar diledi. Tatar, gençlere tavsiyelerde de bulunarak, özellikle toplumla olan ilişkilerinde güvenilir olmanın ve sözlerinin arkasında durmalarının önemli olduğunu kaydetti.

Meclis Başkanı Töre ise açılışta mezun öğrencileri tebrik ederek, yeni mezun öğrencilerin mutluluğunu paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Töre, UKÜ’nün muhteşem bir tören organize ettiğini ancak bu yıl Gazze’de yaşanan katliamlar nedeni ile töreni büyük bir hüzünle geçirdiklerini belirtti.

YÖDAK Başkanı Hocanın da konuşmasında, KKTC yükseköğretim alanının büyük bir başarı hikayesi olduğunu belirterek, 40 yıl boyunca bu alanda büyük emekler verilerek ve büyük sıkıntılar yaşanarak üniversiteler kurulduğunu dile getirdi. Siyasi tanınmanın olmamasına rağmen üniversitelerin mücadele ederek kaliteli eğitim vermeyi hedeflediklerini de ifade eden Hocanın, bazı aksaklıkların yaşandığını ancak sürekli iyileştirme döngüsü içerisinde bu aksaklıkların da giderilmesinin önemini işaret ett.

UKÜ Rektörü Nadiri de, 56 farklı ülkeden 1512 öğrencinin mezun olacağını kaydederek, toplam mezun sayılarının 27 bini aşacağını belirtti. Nadiri, UKÜ’nün 27 yıldır kaliteden ödün vermeden eğitim-öğretimini sürdürdüğüne dikkat çekerek, amaçlarının dünya ile rekabet edebilen ve alanında uzman bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi. Yükseköğretim alanında rekabet edebilmek ve başarılı olmak için kaliteye yatırım yapılması gerektiğini de vurgulayan Nadiri, “UKÜ’de sürekli geliştirmeye çalıştığımız alt ve üst yapımızla, kurulan ve desteklenen araştırma merkezleri ile gerek öğrencilerimize gerekse de akademisyenlerimize nitelikli bilimsel araştırmalar yapma fırsatları sunuyoruz” dedi.

Sakarya Milletvekili İnci ise konuşmasında mezun öğrencileri tebrik ederek, UKÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. UKÜ’nün 100’ün üstünde ülkeden öğrenci barındıran bir üniversite olduğunu gözlemlediğini aktaran İnci, “Dünyayı Kıbrıs’ta toplamışsınız” ifadesini kullandı. Konuşmasında Filistin’de yaşananlara da dikkat çeken İnci, tüm dünyanın protesto ettiğini ancak Netanyahu’nun bildiğinden geri durmadığını ifade etti.

UKÜ Mezuniyet Töreni diploma ve hediye takdimi sonrasında, mezun öğrencilerin kep atma merasimi ve toplu fotoğraf çekimleri ile son buldu.