UKÜ, 1433 mezununu uğurladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni’ni büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi. 18 Haziran Çarşamba günü saat 19.00’da UKÜ Açık Hava Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen törende, doktora, yüksek lisans ve lisans düzeylerinde toplam 1433 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

Törene, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, UKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Mete Boyacı, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri’nin yanı sıra birçok protokol üyesi, akademisyen, öğrenci ve aileleri katıldı.

Tatar konuşmasında, UKÜ’nün yükseköğretimdeki yerini vurgulayarak mezunlara ve ailelerine tebriklerini iletti. Tatar, Boyacı ailesinin yükseköğretime katkılarına değinerek, üniversitenin uluslararası başarılarıyla Kuzey Kıbrıs’ı gururla temsil ettiğini söyledi.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, UKÜ’nün eğitim kalitesi ve güçlü akademik kadrosu ile ülkenin önde gelen üniversitelerinden biri olduğunu belirtti. Üniversitenin dünya sıralamasında ilk 600 bandında yer aldığını vurgulayan Öztürkler, bu başarının daha da ileriye taşınacağına inandığını dile getirdi.

Rektör Prof. Dr. Halil Nadiri ise törende öncelikle velilere teşekkür ederek, çocuklarını UKÜ’ye emanet ettikleri için duyduğu minnettarlığı ifade etti. Mezunlara seslenen Nadiri, “UKÜ’de edindiğiniz değerleri yanınızda taşıyarak, karşınıza çıkacak zorlukları aşacak bilgi ve yeteneğe sahipsiniz. Mezun olduktan sonra da üniversitenizle bağınızı sürdürün, başarılarınızı bizimle paylaşın, yolunuz açık olsun” dedi.

Açılış konuşmalarıyla başlayan törende Tıp, Eczacılık, Eğitim, Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakülteleri ile Turizm ve Otel İşletmeciliği, Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri, Sağlık Meslek, Uygulamalı Bilimler ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olan öğrenciler, diplomalarını büyük bir gururla aldı.

Tören, havai fişekler eşliğinde gerçekleşen geleneksel kep atma seremonisiyle sona erdi.