Ukrayna'daki savaşın güneydeki etkilerine çözüm aranıyor

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti, Ukrayna'daki savaşın Kıbrıs'ın tarım sektörü üzerindeki etkileriyle başa çıkmak için çözümler arıyor. Ukrayna'daki savaşın Kıbrıs'ın (güneyin) tarım sektörü üzerindeki etkileriyle başa çıkmak için çözümler ararken, hafta sonuna kadar somut kararlar alınacağı belirtildi.

Tarım Bakanı Kostas Kadis, sabah saatlerinde hububat ithalatçılarıyla gerçekleştirdiği toplantıda, mevcut stoklar hakkında bilgi aldı. Kadis, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, tahıl stoklarının tüketim için üç buçuk ay ve hayvancılık alanındaki kullanım için daha kısa bir süre yeterli olduğunu belirtti.

Hükümetin Kıbrıs pazarındaki eksiklik ihtimalini önlemek için çaba gösterdiğine dair ithalatçılara güvence verdi. Kostas Kadis, yarın öğleden sonra Avrupa Birliği Tarım Bakanları arasında yapılacak gayrı resmi toplantıda, tahıl sektörüyle ilgilenen kişilerin dikkatini çekecek konuları gündeme getireceğini açıkladı.

Tarım Bakanı bu hafta içinde tarım örgütlerinin temsilcileriyle görüşme gerçekleştirecek.