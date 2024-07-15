Üflemeli çalgıların cennetinde iki gün

Murat OBENLER

Kıbrıs adasının kendine özgü yapısı, keyifli ve kaliteli müzisyenleri ve kısa ama samimi ortamıyla dikkat çeken Windcraft Müzik Festivali bu yıl 10. yaşını yine festivale ev sahipliği yapan şirin Trodos köyü Katydata’da kutladı. 13 ve 14 Temmuz'da Katydata'da yine üflemeli çalgıların baş rolde olduğu bir programla, geleneksel ile modernin buluştuğu bir ortam içerisinde gerçekleşen festivalde biri evin arka bahçesi birisi de eski bir evin avlusundan oluşan iki ana sahne yanısıra birçok mekanda da yer alan konserler, atölyeler, performanslar, geziler ve enstelasyonlar gerçekleşti. Gündüz başlayıp gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren sanatsal, kültürel, sosyal faaliyetler ile adeta kesintisiz bir açık hava kültür-sanat platformuna dönüşen festival yine Kıbrıs’tan de dünyadan onlarca müzisyeni ağırladı.



Michael: “ İmece usülü sıcak, samimi, coşkulu, saygın, sevgi dolu nefeslerin buluştuğu bir festival yarattık ve ne mutlu ki 10.yaşını kutluyoruz”

Festival Direktörü Elli Michael festival ile ilgili yaptığı konuşmada 10 kez uluslararası bir festival yapmanın önemine dikkat çekerek tüm zorluklara rağmen hem destekçiler hem de çok iyi bir ekip çalışması ile Windcraft’ı Kıbrıs’ta saygın festivaller arasına koymayı başardıklarını kaydetti. Bu başarıda ekipteki herkesin payı olduğunu söyleyen Michael “Kapı görevlisinden su taşıyıcısına, şoföründen temizlik işçisine, sahne işlerinden bilet satıcısına, konuk ağırlamadan medya işlerine, içerik üreticisinden müzisyenine imece usulü çalışan herkese teşekkürü bir borç bilirim. Bu festival küçük ama bizim inancımız, azmimiz, yardımlaşma ve dayanışmamız büyük, festival küçük ama insanların ve katılan müzisyenlerin ruhundaki, kalbindeki etkisi büyük, biletli seyirci sayısı sınırlı ama festivale bağlı, sadık, samimi, festivali gerçekleşen seven ve sahiplenen bir seyirci. Festivalin 10. yaşı hepimize kutlu olsun. Daha nice 10 yaşlara. İyi eğlenceler” dedi.



11 Konser ve 2 performans arasında hem koşan hem de coşan seyirci

7 ülkeden 11 konser ve 2 performans ile öne çıkan festivalde büyüleyici caz, halk gelenekleriyle zenginleştirilmiş çağdaş müzik, akustik ve elektronik seslerin karışımı, aklınızı başınızdan alacak dinamik Balkan ve tekno brass bandoları, elektronik funky ritimler, atmosferik gün batımı ragaları, disiplinler arası performanslar, müzik ve hikâye anlatımının heyecan verici kombinasyonu, doğaçlama dörtlü saksafonlar dinleyenlere unutulmaz zamanlar yaşattı. Windcraft, Kıbrıs'ın AB’ne katılımının 20. yıl dönümü kutlamaları vesilesiyle EU20 İnsiyatifi' ne katılıyor.



Çeşitli müzik grupları ile hareket ve eğlencenin kesintisiz sürdüğü festival

Bu yıl festivalin ana sahnesi olan Orchard, Andreas Polyzogopoulou, Odysseas Toumazos’un «Origins» projesi ve Ney’ de Harris Lamprakis triosuna, Idaion Project'in Girit ve rock müziği karışımı ve Loïc Bléjean'ın İrlanda gaydasının eklenmesiyle renkli bir çiçek bahçesine dönüştü. Captain Stambolov ve Mefisto Brass'ın dinamik Balkan ve tekno brass üflemeli sesi ve Norlyz'in akustik enstrümanlar ve elektronik ritimlerinin karışımıyla katılımcılar toprak piste gelerek dans ettiler. Adanın genç neslinin en umut verici üflemeli çalgıcılarından oluşan Krama Brass Band, doğu ve batı müziği arasında denge kurarken, festivalin kapanışında Chunky Funky Quartet, saksofoncu Jan Kus ile iş birliği yaparak katılımcılar için elektriklendiren funky ritimler sundu.

Köyün çeşitli özel mekanları da yine heyecan verici performanslara ve konserlere ev sahipliği yaptı. Geleneksel müziğin orijinal aranjmanlarından oluşan bir repertuvara sahip Windcraft Band & Voices, Bruno Tomasello ve Marina Katsari'nin EFFEA tarafından desteklenen sanat rezidansından ortaya çıkacak "Aeolos yoldaşlığı" adlı müzikal anlatım performansı, Markus Schmidt ve Ravi Saundankar'dan gün batımında ragalı Hint klasik müziği, çeşitli katılımcı gruplardan müzisyenlerle Kıbrıslı besteci Evagoras Karageorgis'in müziklerini yorumlayan Kardjin Sax Quartet, ve Selas Dans Topluluğu'nun HA KO ve Annie Khoury ile Elena Xyda’nın da «Day fades into night fades into day fades into» isimli disiplinler arası performansları iki gün boyunca Katydata köyüne yayıldı.



Zengin içerikli paralel program ile ziyaretçiler eğlenirken öğrenecekler

Festivalin paralel olarak ilerleyen zengin içerikli programı her yaştan ziyaretçiyi birbirleriyle bağlantı kurmaya, müziğin ve sanat yaratımının büyüsüne aktif olarak katılmaya teşvik etti. Festival boyunca her yaştan katılımcılar Harris Lambrakis ve Elena Xydas'la Arap Müziğinin Makam dünyasına, Markus Schmidt ile Hint klasik müziğine, Nikoletta Dimitriou ile Çatistaların şarkısına ve Kalia Loizidou ile sözlü-şiirsel bir performansa, Renos Ktoros ile pithkiavli (Kıbrıs geleneksel kavalı) yapımına ve Timo Bark ile flüt çalmaya, Maria Kamperi ve Dimitris Yasemidis'le yaratıcı hareketlere, Suzana Petri ile seramik sanatlarına, Lisa Karaolis ile yoganın canlandırıcı enerjisine, Aliosha Bielenberg ile köyün ve bölgenin madencilik tarihine katılma, deneyimleme ve keşfetme imkanı buldu.

Stavrinos Hanı’ndaki iki kalıcı enstalasyon, Festival boyunca ziyaretçilerini ağırladı: Katılımcılar «Armaroutkia» edebiyat köşesinde Kıbrıslı yazar veya şairlerin edebi eserlerine göz atarak rahatlarken, «Hafızanın Sesleri» temalı sergisinde ise nesnelerin hikayelerini köy sakinleri tarafından hatırlandığı ve anlatıldığı şekliyle dinlediler.

Kültür Bakanlığı Yardımcılığı – Modern Kültür Dairesi Başkanlığı, Kıbrıs Gençlik Örgütü, EFFEA’nın sponsor olarak yer aldığı festival Kıbrıs Fransız Enstitüsü, Katydata Köy Meclisi, Lellos P. Dimitriadis Hukuk Bürosu D.E.P.E., Windcraft Müzik Merkezi tarafından desteklendi. Kathimerini Kıbrıs ise iletişim sponsoru olarak yer aldı.