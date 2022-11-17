‘Uçurtmayı Vurmasınlar’ Dali’de

Kıbrıs Barış Konseyi, Kinisi Politismu (Kültür Hareketi) ve POGO Kadın Hareketi ile işbirliği içerisinde AntiLogos Tiyatrosu Feride Çiçekoğlu’nun eserinden Andri Theodotu’nun tiyatroya uyarladığı ve Dimitris Değaitis’in yönettiği “Uçurtmayı Vurmasınlar” tiyatro oyununu 23 Kasım Çarşamba akşamı saat: 20.00’de Dali’deki Panorama Sinema-Tiyatro Salonu’nda Türkçe altyazılı olarak sahneliyor.

Geceye eserin yazarı Feride Çiçekoğlu da katılacak.

12 Eylül 1980’de Türkiye’de yapılan darbenin ardından başlayan diktatörlük döneminde tutuklanan Feride Çiçekoğlu’nun hapishanede geçirdiği dört yıl, daha sonraları sinemaya uyarlanan ve hem Türkiye'de hem de Cannes'da senaryo ödülleri kazanan "Uçurtmayı Vurmasınlar" isimli ilk romanını yazmasında kendisine ilham verdi. Çiçekoğlu eserinde, mahkûm bir kadının küçük oğlu, Barış’ın gözünden cezaevindeki kadınların hayatlarını ve diktatörlük döneminin onların cezaevi içindeki ve dışındaki hayatlarına olan etkilerini aktardı.

Yazar: Feride Çiçekoğlu

Tiyatroya Uyarlayan: Andri Theodotu

Yönetmen: Dimitris Değaitis

Dekor/Kostüm: Mariza Partzili

Müzik ve Ses Eğitmeni: İzel Seylani

Işık Tasarımı: Vasilis Petinaris

Oyuncular: Pinelopi Vasiliu, Savvina Yeorgiu, Klitos Komodikis, Yanna Lefkati, Hristina Hristofya ve Andreas Çakkistos

Giriş: 7 Euro

Bilet için: https://www.soldoutticketbox.com/dont-let-them-shoot-the-kite-theatro-antilogos-2022/?lang=en

Dali’deki Panorama Sinema-Tiyatro Salonu’na ulaşım kolaylığı sağlanmasıyla ilgili bilgi ve rezervasyon için Tel.: (00357) 99 25 1331