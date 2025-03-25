“Üçüncü ülkeler KKTC’deki üniversiteleri kara listeye aldı”

CTP Milletvekili Sami Özuslu, “Yükseköğretimde neler oluyor?” konulu güncel konuşma istemi ile söz aldı.

Üniversitelerin ciddi sıkıntılarla boğuştuğunu belirten Özuslu, DAÜ’nün sahte veya hak edilmemiş diplomalarla alakası olmadığını belirterek, “Kurunun yanında yaş da yanar” dedi.

Üçüncü ülkelerin Kıbrıs’ın kuzeyindeki üniversiteleri “kara listeye” aldığını belirten Özuslu, bazı ülkelerin Kıbrıs’a öğrenci göndermeme kararı aldığını anlattı.

Sami Özuslu, DAÜ’nün öğrenci sayısını artıramamasının son derece ciddi bir tehlike olduğunu kaydederek, YÖDAK’ın raporuna değindi. YÖDAK’ın raporundaki Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi ile ilgili tespitleri sıralayan Özuslu, toplam 543 diplomanın Personel Dairesi’ne sunulduğunu bunlardan 152'sinin Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden alındığını paylaştı. Özuslu, Emrah Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili Komite’nin ilk toplantısını yaptığını da söyledi.

YÖDAK’ın raporunu okuduğunda ürperdiğini söyleyen Özuslu, YÖDAK’a detaylı rapor için teşekkür etti. Özuslu, rapor doğrultusunda Hükümete ve tüm yetkililere “gereğini yapın” çağrısında bulundu.