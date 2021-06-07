"Uçüncü ülke vatandaşlarının geçişine de olanak sağlamak, ekonomiye olumlu etkileyecek"

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, Sanayi Odası’nın bir önceki başkanı Candan Avunduk ve ekibine yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, demokratik bir seçim sonrası göreve gelen yeni yönetime başarılar diledi.

Tatar, pandemi nedeniyle ekonomide yaşanan bazı sıkıntıların giderilmesi için yapılan çalışmaların başarıyla sonuçlandığını ifade ederek, Türkiye’nin de desteğiyle pandemi sürecinin iyi yönetildiğini söyledi.

Pandemi ile mücadelede aşı sayısının artmasıyla çok daha iyi bir duruma gelineceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının BM ve AB yetkilileriyle yaptığı görüşmeler sonucu sınır kapılarının üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine de olanak sağlayacak şekilde açılmasının ekonomiye olumlu katkıları olacağını belirtti.

KKTC’deki sağlık sisteminin, pandemi ile mücadele konusunda büyük tecrübe kazandığını ve koruyucu tüm tedbirlerin alındığını kaydeden Tatar, kuzeyde Kovid-19 vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısının Kıbrıs’ın güneyinin 10’da biri kadar olduğunu söyledi.