“Ücretli test kararını gözden geçirin, yeni kaoslar olacak”

Restorancılar Birliği KKTC Bakanlar Kurulu’na bir mektup göndererek ücretli PCR/Antijen testleri kararı konusunda tepkisini ortaya koydu.

Kararın genelde tüm işletmelerin özelde ise restorancılık sektörünün iyice belini bükeceğini vurgulayan Restorancılar Birliği mektubunda kabine üyelerine hitaben “Bu kararı yeni kaoslar meydana gelmeden, yeniden kapanma zarureti ortaya çıkmadan ve DERHAL gözden geçirip geri almanızın şart olduğunu bildiririz” denildi.

Mektupta “Önemle belirtmek isteriz ki; yaklaşık iki senedir zar-zor ayakta kalabilerek getirdiğimiz bu noktaya hem biz işletme sahiplerinden hem de çalışanlarımızdan ücretli ve düzenli aralıklarla yapmayı kararlaştırdığınız PCR/Antijen testlerinin AŞILANMA ORANINI ARTIRMAYACAĞI gibi işyeri sahiplerine maddi olarak mükellefiyeti oldukça fazla diğer bir anlatımla işyerlerini kapatma ve/veya çalışan çıkarma noktasına getireceği kaçınılmazdır” ifadeleri dikkat çekti.

İşte açıklama:

Önerge No: 1325/2021 sayı ve 1.9.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan genelde tüm işletmelerin özelde ise restorancılık sektörünün iyice belini bükecek olan PCR/Antijen testleri hakkında almış olduğunuz karar kanaatimizce hiçbir dünya ülkesinde eşi benzeri olmayan, virüsün gizlenmesini sağlamaya yarayan, bizleri ekonomik olarak daha da zayıflatan, çalışanların haklarını budayan, zam ve ek külfetlerden daralan sektörümüzü daha da zor duruma düşüreceği malumunuzdur. Önemle belirtmek isteriz ki; yaklaşık iki senedir zar-zor ayakta kalabilerek getirdiğimiz bu noktaya hem biz işletme sahiplerinden hem de çalışanlarımızdan ücretli ve düzenli aralıklarla yapmayı kararlaştırdığınız PCR/Antijen testlerinin AŞILANMA ORANINI ARTIRMAYACAĞI gibi işyeri sahiplerine maddi olarak mükellefiyeti oldukça fazla diğer bir anlatımla işyerlerini kapatma ve/veya çalışan çıkarma noktasına getireceği kaçınılmazdır. Tüm dünyada vakaların en erken zamanda teşhis edilip temaslılarının yayılmadan hemen izole altına alınması prensibine tamamen ters olarak almış olduğunuz bu kararı yeni kaoslar meydana gelmeden, yeniden kapanma zarureti ortaya çıkmadan ve DERHAL gözden geçirip geri almanızın şart olduğunu bildiririz.