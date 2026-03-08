Muhabir: Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam…Kıbrıslı.

Şu an yaptığım işi yapmasaydım…Her gün 10 saat ayakta, ateşin önünde stres çekmeyeceğim herhangi başka bir iş yapardım.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden…Dünyada neler oluyor

Kayıtsız kalamadığım şey…Haksızlık, eşitsizlik, adaletsizlik.

En büyük pişmanlığım…Yaptığınız şeylerden değil, yapmadığınız şeylerden pişmanlık duyun. Çok şükür şimdiye kadar doğru veya yanlış aklımdan geçen şeyleri yaptım. Büyük bir pişmanlığım yok.

En büyük sevincim…Her şeye rağmen her gün yeni, güzel ve sağlıklı bir güne uyanmak.

Hayatımın dönüm noktası…Doğduğum gün :)

Beni en çok etkileyen yazar…Charles Bukowski

Başucumdaki kitap…Doğan Cüceloğlu – Savaşçı

En keyif aldığım müzik…Arabesk ’ten hard techno’ya geniş bir repertuvarımız var.

En son izlediğim film…Catch Me If You Can

Kendim için son aldığım şey…Mangal :)

Dolabımdaki en gereksiz şey…Giymediğim kıyafetler

Benim için alınabilecek en güzel hediye…Sevgi, saygı, hoşgörü. Materyal hediyelerin önemi yok.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey…Sabırsızlığım

Kendimde beğendiğim özellik…Tutkulu ve kararlı olmak

Olmasa da olur…Dolma

Olmazsa olmaz…Kebap

En iyi yaptığım yemek…“İyi yapmadığım yemek mi var?” diye sormanız lazımdı…

Hayalimdeki dünya…Imagine all the people dancing and touching each other in a perfect harmony.

Aşk benim için…Karşılıklı özveri, saygı ve anlaşma.

Onunla çok tanışmayı isterdim…Ciğerci Ahmet

Görmek istediğim yer…Mısır

Mutlaka yapmak istediğim…Skydiving

Son olarak söylemek istediklerim…Hayatımızın kıymetini bilelim; her yeni gün yeni bir hediye.