“Hayatımızın kıymetini bilelim; her yeni gün yeni bir hediye”
Portre / Oğulcan Kırcal (Commer) – Şef
Muhabir: Sonay Demirpençe
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam…Kıbrıslı.
Şu an yaptığım işi yapmasaydım…Her gün 10 saat ayakta, ateşin önünde stres çekmeyeceğim herhangi başka bir iş yapardım.
Benim gündemimi en fazla meşgul eden…Dünyada neler oluyor
Kayıtsız kalamadığım şey…Haksızlık, eşitsizlik, adaletsizlik.
En büyük pişmanlığım…Yaptığınız şeylerden değil, yapmadığınız şeylerden pişmanlık duyun. Çok şükür şimdiye kadar doğru veya yanlış aklımdan geçen şeyleri yaptım. Büyük bir pişmanlığım yok.
En büyük sevincim…Her şeye rağmen her gün yeni, güzel ve sağlıklı bir güne uyanmak.
Hayatımın dönüm noktası…Doğduğum gün :)
Beni en çok etkileyen yazar…Charles Bukowski
Başucumdaki kitap…Doğan Cüceloğlu – Savaşçı
En keyif aldığım müzik…Arabesk ’ten hard techno’ya geniş bir repertuvarımız var.
En son izlediğim film…Catch Me If You Can
Kendim için son aldığım şey…Mangal :)
Dolabımdaki en gereksiz şey…Giymediğim kıyafetler
Benim için alınabilecek en güzel hediye…Sevgi, saygı, hoşgörü. Materyal hediyelerin önemi yok.
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey…Sabırsızlığım
Kendimde beğendiğim özellik…Tutkulu ve kararlı olmak
Olmasa da olur…Dolma
Olmazsa olmaz…Kebap
En iyi yaptığım yemek…“İyi yapmadığım yemek mi var?” diye sormanız lazımdı…
Hayalimdeki dünya…Imagine all the people dancing and touching each other in a perfect harmony.
Aşk benim için…Karşılıklı özveri, saygı ve anlaşma.
Onunla çok tanışmayı isterdim…Ciğerci Ahmet
Görmek istediğim yer…Mısır
Mutlaka yapmak istediğim…Skydiving
Son olarak söylemek istediklerim…Hayatımızın kıymetini bilelim; her yeni gün yeni bir hediye.