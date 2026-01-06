“Ücret artışlarının satın alma gücüne etkisi değerlendirilmeli”

Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, ekonomide ve çarşıda en can alıcı başlığın açıklanan enflasyon oranları ve bu oranların yarattığı sonuçlar olduğunu söyledi. Uluçay, “KKTC 2025 yılını yıllık yüzde 39.45 enflasyon oranıyla kapattı. Temmuz–Aralık dönemine ilişkin 6 aylık enflasyon ise yüzde 21.66 olarak açıklandı. En önemli nokta, bu yüzde 21.66’lık artışın maaşlara yansıyacak olması ve asgari ücretin de bu çerçevede ele alınacak olmasıdır” dedi.

Aralık ayı enflasyon verilerine de değinen Uluçay, “Aralık ayında enflasyon yüzde 3.39 oldu. En yüksek artış yüzde 16.69 ile lokanta ve oteller grubunda gerçekleşti, bunu yüzde 5.9 ile giyim izledi. Gıda ise yüzde 0.92 oranında arttı” ifadelerini kullandı. Türkiye’de açıklanan enflasyon verilerine işaret eden Uluçay, “Türkiye’de yıllık enflasyon yüzde 30.89 olarak açıklandı, Aralık ayı yüzde 0.89. Son aylardaki veriler, hedeflenen enflasyonun tutmadığını da ortaya koyuyor” diye konuştu.

Ücret politikalarına da değinen Uluçay, “KKTC’de ücret düzenlemeleri ve hayat pahalılığı oranında yapılan artışlar önemlidir ancak satın alma gücüne etkisi mutlaka ciddi bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır” dedi. İthalata dayalı yapı nedeniyle fiyat artışlarının ücret artışlarından önce hane halkına yansıdığını belirten Uluçay, “Hane halkı, asgari ücret düzenlemesiyle elde edeceği artışı cebine koymadan fiyat artışlarıyla karşı karşıya kalıyor” ifadelerini kullandı.