Uçmak mı dediniz?

Aygün Bahar ÖKMEN

Salgın döneminde hava ulaşımını kullanmak için adeta asgari ücrete yakın bir maaş ödemek gerekiyor. Uçak seferlerinde sınırlandırılmaya gidilmesiyle birlikte bilet fiyatları yükseldi.

Ekim ayında Ercan-İstanbul-Ercan uçak bileti 2.671 TL’ye kadar çıktı.



3-10 Kasım tarihleri arasında Ercan-İstanbul-Ercan uçuşu için en uygun fiyat 1.224 TL olarak dikkat çekiyor.



Yine aynı tarihlerde Larnaka-Manchester-Larnaka’ya uçmak isterseniz aktarmalı olarak 1.706 TL’ye bilet bulmanız mümkün. 3-10 Kasım’da Ercan-Manchester-Ercan uçuşunu da Türk Hava Yolları ile İstanbul aktarmalı olarak 3.722 TL’ye gerçekleştirebilirsiniz.



Cyprus Airways, Ryanair ve British Airways aktarmalı bu uçuşun yanı sıra, 3.500 TL'den 12.400 TL'ye kadar daha az aktarmalı uçuşlar için de seçenekler var.



Bir yıllık dönemde uçak bilet fiyatları yaklaşık olarak 1.400 TL arttı.



Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun, bilet fiyatlarındaki artışı arz, talep dengesine bağladı. “Talep var, arz yoksa fiyatlar yükselir” dedi.

Temmuz’da düştü, Ağustos’ta yeniden yükseldi

Salgın dönemi sonrasında, 1 Temmuz’da günde iki tarifeli seferle başlayan uçuşlarda tavan yapan uçak bileti fiyatları, seferlerin günde sekize çıkarılmasıyla düşüşe geçmişti. Salgın öncesi, Şubat ayında, uçak biletleri İstanbul yönüne 600 ila 1.500 TL arasında seyrederken, bu rakam salgın sonrası 1.000 ile 2.000 TL’ye yükselmişti. Seferlerin artmasıyla birlikte İstanbul örneği üzerinden uçuş maliyeti yeniden 800 TL civarına inmişti.

En düşük tek yön bilet fiyatı 435 TL

Son aylarda vaka sayıları arttı, uçuşlara sınırlama geldi, bilet fiyatları yeniden tavan yaptı. Farklı online platformlarda farklı ücretlendirmeler yapılsa da görülen en düşük tek yön bilet fiyatı 435 TL ile Türk Hava Yolları’nın Ercan-İstanbul uçuşu oldu. Öğlen saatlerinde yer alan Pegasus Havayolları uçuşu için satılan biletlerde en uygun tek yön ise 678 TL olarak kayda geçti. 28-31 Ekim tarihleri arasında en düşük bilet fiyatlarının verildiği gün 31 Ekim oldu. 28 Ekim-29 Ekim tarihlerinde Ercan’dan İstanbul’a 1 kişinin en uygun gidiş dönüş maliyeti ise 2.671 TL.

Kasım 2020’nin ilk gününde ise; en düşük tek yön bilet fiyatı 1.126 TL.

3 - 10 KASIM 2020 için Farklı Alternatifler

Ercan-İstanbul-Ercan (Aktarmasız)

1.224 TL



(Türk Hava Yolları – Pegasus Hava Yolları)

Gidiş: 1 saat 50 dakika

Dönüş: 1 saat 30 dakika



-En iyi: 1.224 TL ( 1 Saat 40 dk. uçuş ) - En ucuz: 1.224 TL (1 Saat 40 dk. uçuş ) -En hızlı: 2.776 TL (1 saat 28 dk. uçuş)



Larnaka-İstanbul-Larnaka (Aktarmalı)

2.492 TL (Cyprus Airways - Aegean Airlines - Türk Hava Yolları - Wizz Air) Gidiş: Larnaka-Atina-Bükreş-İstanbul ( 23 saat 40 dakika ) Dönüş: İstanbul-Atina-Larnaka (15 saat 50 dakika ) Larnaka-İstanbul-Larnaka



- En iyi: 2.359 TL ( 14 saat uçuş)

- En ucuz: 2.492 TL (19 Saat 45 dk. uçuş)

- En hızlı: 5.153 TL (12 saat 58 dk. uçuş)

KITSAB Başkanı Orhan Tolun:

“Uçak seferlerinin sayısı artmalıdır”

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun, şu anda ülkemize Türkiye’den günde iki uçak seferi olduğunu, seferlerin bir an önce arttırılması gerektiğini belirtti. Tolun, “Bakanlar Kurulu B grubu ülkelerden gelecek olan yolculardan ülkede 3 gün kalacak olmaları durumunda yalnızca PCR testi isteyen bir karar açıkladı. Bu karar ayın 20’sinden itibaren yürürlüğe girdi” dedi. “Bu karar, Türkiye’den adaya kısa süreli olarak gelecek olan, özellikle hafta sonu turistlerini adaya çekecektir” şeklinde konuştu. Tolun, kararın KITSAB tarafından olumlu karşılandığını ifade etti.

“Ama uçak sayısı arttırılmadığı için ülkemize gelecek turist yok” diyen Tolun, “2 uçak var günde. Bu uçakların yolcuları zorunlu seyahat etmek durumunda kalan insanlardır, turistler değildir” şeklinde konuştu. “Ülkeye turist gelmiyor. Evet, bir karar alındı ama uçak sayısı değişmedi. Fiyatlar da bu nedenle fahiş fiyatlara yükseliyor” ifadelerine yer veren Tolun, “Bu klasik arz-talep kanunudur. Talep var, arz yoksa fiyat yükselir” dedi.

“Bir an önce uçak sayısı arttırılarak ülkeye turistin gelmesi sağlanmalıdır”

Tolun, “Bir an önce uçak sayısı arttırılarak ülkeye turistin gelmesi sağlanmalıdır” dedi. Salgına değinen Tolun, “Dünya tedbirlerini alıyor ve seyahati engellemiyor. Bizse içimize kapandık” şeklinde konuştu. Dünyanın virüsle yaşamaya alışma yolunda ilerlediğini, bizimse kapanarak bu durumu çözmeye çalıştığımızı ifade eden Tolun, ülke ekonomisinin turizme dayalı olduğunu anımsattı. “Verilere göre geçtiğimiz yılın turizm geliri 960 Milyon Dolar. Bu da ithalatın %55’inin turizm geliri ile karşılandığını ifade ediyor” şeklinde konuştu.

“Havayolları şirketlerinin yetkilileri de bilet fiyatlarından memnun değil”

Ülkeye döviz gelmediğini ifade eden Tolun, “Esnaf kan ağlıyor, taksiciler, acenteler, rehberler işlemiyor. Bu şekilde daha ne kadar devam edilebilir?” diye sordu. THY ve Pegasus yetkilileri ile de görüştüklerini ve onların da bilet fiyatlarının durumundan memnun olmadığını ifade eden Tolun, “Bunun sürdürülebilir bir yapı olmadığını herkes biliyor. Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı ise tedbir alacağına yasak koyuyor” dedi.

Şu anda uçakla Türkiye’ye ya da Türkiye’den Kıbrıs’ın kuzeyine seyahat edenlerin turist olmadığını anımsatan Tolun, “Bu insanlar mecburi olarak uçuşları kullananlardır. Doktora gitmesi ya da ülkesine dönmesi gerekiyordur mesela. Bu nedenle bilet fiyatları 1000 TL de olsa gidecek 5000 TL de olsa dönecek ya da gidecek” dedi. Havayolu şirketlerinin de bu durumdan memnun olmadıklarını bir kez daha belirtti.

Güneye günde en az 40 uçak indiğini ifade eden Tolun, “Tedbirler alınarak uçuşların bir an önce açılması gerek. 1 yıla doğru ilerliyoruz. Artık bu sorunları aşmalı ve çarkları döndürmeye başlamalıyız” dedi.