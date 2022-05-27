Uçmak ‘lüks’

Ayşe GÜLER

Uçak bileti fiyatları uçtu, hava ulaşımı neredeyse imkansız hale geldi. En düşük uçak bileti fiyatı ortalama 2 bin TL’ye yükseldi.

Yaz tatilinin de yaklaşmasıyla, vatandaşlar tatil planlarını yapmaya başlasa da dudak uçuklatan bilet fiyatları şaşkınlık yarattı.

Vatandaşların Türkiye seyahatlerinde sıklıkla tercih ettiği İstanbul, İzmir ve Adana gibi şehirlere gitmek için yalnızca uçak biletine ödenecek ücret bin 789 TL’den başlıyor, 3 bin 965 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Türk Lirası’nın döviz karşısında yaşadığı değer kaybı bir yana, Avrupa’ya uçmak da hayal oldu.

Özellikle Ercan Havaalanı’ndan aktarmalı bir şekilde Avrupa’ya seyahat etmek isteyen bir kişinin ödeyeceği uçak bileti fiyatı en az 6 bin 567 TL, en fazla 11 bin 442 TL’ye kadar yükseldi.

Öte yandan fiyatlar Euro olsa da uçuşlarda Ercan Havaalanı yerine, Larnaka Havaalanı’nı tercih edilmesi halinde uçak bileti fiyatlarında ortalama bin TL fiyat farkı olduğu görülüyor.

Örneğin, Larnaka’dan Londra 5 bin 689 TL ile 9 bin 653 TL arasında. Hollanda’ya gitmek isteyen kişinin uçak biletine ödeyeceği ücret 6 bin 701 TL-6 bin 882 TL olarak farklılaşıyor.

En az bin 789 TL, en fazla 3 bin 965 TL

Haziran’da uçmak: En pahalı İzmir

Yaz tatilinin de yaklaşmasıyla, vatandaşlar tatil planlarını yapmaya başlasa da dudak uçuklatan bilet fiyatları şaşkınlık yarattı.

Örneğin; 6-13 Haziran tarihleri arasında Türkiye’ye seyahat etmek isteyen bir vatandaşın yalnızca gidiş-dönüş uçak biletine ödeyeceği ücret; bin 789 TL’den başlıyor, 3 bin 965 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Uçak bileti fiyatları, uçuş saatine göre değişkenlik gösterebiliyor.

Bir hafta süreyle İstanbul’a seyahat edecek bir kişi en az bin 798 TL, en fazla 2 bin 62 TL arasında uçak bileti fiyatı ile karşı karşıya kalıyor.

Ercan Havaalanı’ndan uçuşların sıklıkla yapıldığı yer olan Adana’ya uçmak da ateş pahası.

Uçak biletleri, bin 855 TL ile 2 bin 144 TL arasında.

Öte yandan en fazla tercih edilen şehirlerden biri olan İzmir’e ise seyahat etmek, her iki şehre göre oldukça pahalı.

Söz konusu tarihlerde İzmir’e gidecek bir kişi yalnızca uçak bileti için en az 2 bin 764 TL ödeyecek. Bu rakam 3 bin 965 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Temmuz: En az 2 bin 187 TL

Temmuz ayında Türkiye’ye uçmak, Haziran’a kıyasla daha pahalı.

Haziran’da bir haftalık gidiş-dönüş uçak biletine en az bin 798 TL ödeyen bir kişinin, Temmuz’da ödeyeceği en düşük rakam 2 bin 187 TL’ye yükseliyor.

4-11 Temmuz arasında İstanbul uçak biletlerinin fiyatları 2 bin 187 TL ile 2 bin 988 TL arasında.

Aynı tarihlerde, Adana’ya uçmak için uçak biletine ödenmesi gereken ücret en az 2 bin 579 TL, en fazla 2 bin 624 TL.

Son olarak İzmir için uçak bileti fiyatları ise 3 bin 242 TL’den başlıyor, 3 bin 595 TL’ye kadar çıkıyor.

Avrupa’ya uçmak hayal:

6 bin TL’den başlıyor!

Kıbrıslı Türklerin Avrupa seyahatlerinde en fazla tercih ettiği noktalara uçmak, ‘hayal’ oldu.

Türk Lirası’nın döviz karşısında yaşadığı değer kaybı bir yana, uçak bileti fiyatları rekora koştu.

Özellikle Ercan Havaalanı’ndan aktarmalı bir şekilde Avrupa’ya seyahat etmek isteyen bir kişinin ödeyeceği uçak bileti fiyatı en az 6 bin 567 TL, en fazla 11 bin 442 TL’ye kadar yükselebildiği görüldü.

Örneğin; 1-8 Ağustos tarihleri arasında Londra’ya seyahat edecek bir kişi yalnızca gidiş-dönüş uçak biletine en az 6 bin 567 TL ödeyecek. Bu rakam 11 bin 442 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Aynı tarihler arasında Hollanda’ya gitmek isteyen kişinin uçak bileti için 7 bin 331 TL-8 bin 351 TL arasında değişiyor.

Larnaka’dan uçmak daha ucuz!

Öte yandan aynı ülkelere Ercan Havaalanı yerine, Larnaka Havaalanı’ndan uçmak daha ucuza geliyor.

Fiyatlar, Euro olsa da örneğin, aynı tarihlerde Londra seyahati için uçak biletine ödeyeceği ücret 5 bin 689 TL ile 9 bin 653 TL arasında.

Aynı tarihler arasında Hollanda’ya gitmek isteyen kişinin uçak biletine ödeyeceği ücret 6 bin 701 TL-6 bin 882 TL olarak farklılaşıyor.

Kuzey-güney arasında ortalama bin TL değişiyor.