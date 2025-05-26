“Üçlü, beşli… Görüşeceksin, masadan kaçmayacaksın”

Mülkiyet kriziyle ilgili Kıbrıslı Türk ‘lider’ Ersin Tatar’ı eleştiren UBP Milletvekili Ali Pilli, “Eğer Cumhurbaşkanıysan, çıkıp konuşacaksın. Hakkını savunacaksın. Görüşmek istiyorsa görüşeceksin, konuşacaksın. Belki üçlü, belki beşli… Bu görüşmeler olunca dünya bunu duyuyor. Ama sustuğun sürece kimse duymaz” dedi.

Pilli, Pilli, “Nikos çıkıyor AP’de konuşuyor. Biz ne yapıyoruz? Susuyoruz! Kulisler yapmalıyız. O siyasi davalar açıyorsa, biz de açmalıyız” dedi, “Masadan kaçmamalıyız. Masadan kaçarsak herkes istediği gibi konuşacak” ifadelerini kullandı.

Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan UBP Milletvekili Ali Pilli, mülkiyet krizine işaret ederek, “Bu konu çok önemli bir konudur. Bu konu artık devlet politikası haline gelmesi gereken bir konudur. Bugün KKTC’nin mal – mülk politikası evet vardır. Ama bu genişletilmesi gereken bir politika olması gerek” dedi.

“Şu anda adam karşı tarafta sana dava açıyor. Orada Nikos’un ne kadar hakkı varsa, Ali Pilli’nin de hakkı vardır. Bizim hakkımız Nikos’tan daha fazladır. Hakkımızı savunmak mecburiyetindeyiz” diyen Pilli, isim vermeden Tatar’a seslenerek, “Susmakla hiçbir yere varamazsın. Maalesef biz susuyoruz” dedi.

Yine isim vermeden Tatar’a seslenen Pilli, “Eğer Cumhurbaşkanıysan, çıkıp konuşacaksın. Hakkını savunacaksın. Görüşmek istiyorsa görüşeceksin, konuşacaksın. Belki üçlü, belki beşli… Bu görüşmeler olunca dünya bunu duyuyor. Ama sustuğun sürece kimse duymaz. Bu yüzden çıkıp konuşacaksın” şeklinde konuştu.

Pilli, “Nikos çıkıyor AP’de konuşuyor. Biz ne yapıyoruz? Susuyoruz! Kulisler yapmalıyız. O siyasi davalar açıyorsa, biz de açmalıyız” dedi.

Pilli, CTP Milletvekili Ürün Solyalı’nın sorusu üzerine, “Masadan kaçmamalıyız. Masadan kaçarsak herkes istediği gibi konuşacak” şeklinde konuştu.

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, “mal – mülk olayı” diyerek işaret ettiği “mülkiyet krizi ve tutuklamalara” değinerek, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in dahil olacağı üçlü görüşmeyi reddettiğini açıklamıştı.