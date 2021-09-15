Uçaner: Aşılama sayesinde vakalar tedavi edilebiliyor

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner, BRT Ana Haber’e telefonla bağlanarak, Covid-19 ile mücadelede, aşı, maske ve mesafenin önemine işaret etti.

Uçaner “Elimizde silahımız var, bunlar aşı, maske ve mesafedir. Üçünü birlikte devam ettirirsek o zaman başarıya ulaşacağız. Bunlardan biri sistemden çıkarsa başarı bizden uzak olacak” diye konuştu.

Aşılama sayesinde tespit edilen vakaların tedavi edilebildiğini söyleyen Başhekim Uçaner, yoğun bakıma giren hastaların aşılı olmaları nedeniyle iyileşebildiklerini ve aşının ciddi anlamda hastaların semptomsuz, düşük semptomlu veya yoğun bakıma girmeden atlatabildiklerini belirtti.

İnsanların bilime güvenmesi gerektiğini ifade eden Uçaner, çocukların aşı olmasında bir yan etki veya zarar oluşması görülmediğini söyledi.

Uçaner “Sırası gelen veya aşı olma şansı eline geçen vatandaşlara çağrımız aşı olmalarıdır” dedi.

Bu arada, yoğun bakımda tedavi gören 64 yaşında çift doz aşılı bir hasta, yaşam mücadelesini iki gün gibi kısa bir sürede kazanarak normal servise alındı…