Üç yatırımcının Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı iptal edildi

Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu bugün gerçekleştirdiği oturumunda, 3 yatırımcı ve ilgili yatırımcıların 6 aile ferdinin, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığının iptali kararını onayladı.

Bugüne kadar toplam 222 kişinin vatandaşlıkları Bakanlar Kurulu tarafından iptal edildi.

Bakanlar Kurulu ayrıca, düşük gelirli emeklileri desteklemeye yönelik yeni bir program için yaklaşık 5 milyon Euro’luk bir harcama onaylandı. İlgili karar 22 bin’den fazla haneyi ilgilendiriyor.